Une grande expo Niki de Saint Phalle aux Abattoirs de Toulouse dès cet automne

Ce sera sans doute une des expos phares de cet hiver. Du 7 octobre 2022 au 5 mars 2023 les abattoirs propose une l’exposition "Niki de Saint Phalle : Les années 1980 et 1990". Pour la première fois, cette exposition se consacrera aux années 1980 et 1990 de l’artiste et rassemblera une centaine d’œuvres ainsi que des photographies et archives. Les années 1960 ont rendu l’artiste franco-américaine célèbre, grâce à ces emblématiques Tirs et Nanas.

Des œuvres pour l’espace public

Pendant les deux décennies choisies par les Abattoirs, Niki de Saint Phalle a œuvré autour de l’aventure du Jardin des Tarots en Italie, un ensemble monumental à la fois lieu d’art et de vie toujours visible en Toscane. Dans ces années-là, Niki de Saint Phalle ne cesse pas de créer des œuvres pour l’espace public, de la Fontaine Stravinsky avec Jean Tinguely face au Centre Georges Pompidou, au parc Queen Califia's Magical Circle en Californie.

Niki de Saint Phalle, La mort n’existe pas, 2001, collection MAMAC, Nice - Muriel Anssens-Ville de Nice

Nombreux mobiliers, bijoux...

Ce qui intéresse l'artiste c'est la rencontre directe avec le public hors de l’espace d’exposition traditionnel de la galerie ou du musée. Elle travaille à faire entrer l’art chez le public lui-même et rendre le quotidien exceptionnel. Avec la création de nombreux mobiliers, de lithographies, de bijoux, d’objets gonflables, d’œuvres accessibles en plusieurs formats, utilisables ou portables, voire même de parfums, Niki de Saint Phalle répand l’art dans la vie de chacun.

"Le magicien en construction” le Jardin des tarots, Capalbio, Italie 1986 - © Niki de Saint Phalle / Giulio Pietromarchi 2022

L’exposition prendra pour point de départ l’année 1978 lorsque Niki de Saint Phalle lance le Jardin des Tarots et son parfum, et se finit en 2002 au décès de l’artiste.