Une grande promenade pour réunir passionnés et nostalgiques de la "mob"

Des 103SP rouge, des AV75, superluxe ou monoluxe, des 51 Mobcross... ce samedi 8 septembre, entre Bouhet et le Marais Poitevin, vous risquez de croiser ces modèles de mobylettes sur les routes de la Plaine d'Aunis. Trois copains nés à Anais sont à l'origine de cette promenade. Richard, Manu et Thomas n'ont qu'une seule envie "réunir un maximum de nostalgiques de la mob", affirme Richard Cegeat. Et le défi est relevé, pour cette première édition une cinquantaine de passionnés se sont inscrit.

Le retour de la mobylette

Jamais vraiment partie, la mobylette est en train de faire un retour qui ne passe pas inaperçu. Que ça soit dans les rues des centres-villes ou sur les routes de campagne, on croise de plus en plus de cyclomoteur. Selon Hugo Nouzille, le mécanicien de Richard Cegat, "on arrive sur une génération qui a connu les mob à 14 ans, ce qui était synonyme de liberté, maintenant ils ont les moyens et le temps d'avoir tout ce qu'ils voulaient en étant adolescents". Juste avant l'évènement il voit passer énormément de clients, "ils veulent tous avoir de nouvelles pièces pour que leur mob soit comme neuve", poursuit Hugo Nouzille.

Dans sa collection de 9 mobylettes, Richard Cegeat a mis du temps à choisir laquelle il allait prendre avec lui, finalement "c'est la 103SP rouge qui a gagné, c'est ma préférée, son look est personnalisé, j'ai mis du chrome dessus". Le passionné n'a qu'une hâte, retrouver de vieilles sensations, "les bosses, les creux, les virages mal négociés mais aussi des routes qui me parlent, là où je rejoignais tous mes copains".