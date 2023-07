Une grève à France 3 Picardie bloque la diffusion des journaux de midi et du soir à la télévision

Pas de journaux ce midi et ce soir à la télé sur France 3 Picardie. Les équipes entament ce 4 juillet une grève pour protester contre la réforme de l'information, baptisée "Tempo", censée s'appliquer à la rentrée. Sept syndicats ont signé un préavis de grève de trois jours.

Des journées à rallonge pour les équipes

L'arrivée de la réforme "Tempo" fait craindre des journées à rallonge pour les personnels de régie et certains journalistes. "Très concrètement, explique Benoît Henrion, journaliste reporter d'images à France 3 Picardie et représentant SNJ, à partir de septembre, les éditions nationales de France 3, le 12/13 et le 19/20, disparaissent. Les sujets nationaux et internationaux vous seront présentés dans les éditions régionales. Les temps de JT vont doubler, la charge de travail et les amplitudes horaires aussi, sur des personnels surmenés."

Les journaux du soir, assurés en région, ne vont plus durer jusqu'à 19h20 mais jusqu'à 20h. Une différence énorme pour les équipes souligne Benoît Henrion : "Après ce n'est pas terminé, on fait un debriefing du journal. Donc ça veut dire que des gens qui ont une vie de famille vont rentrer à 20h30. On n'est pas d'accord ! On veut des moyens supplémentaires." Pour la mise en place de cette réforme, la direction propose "peu ou prou 50 postes supplémentaires sur 24 antennes régionales, ce qui est ridicule" remarque Benoît Henrion.

Une réforme au détriment du reportage

La conséquence de ce manque de moyens pour assurer davantage de missions, c'est la diminution prévisible des reportages locaux, hors du studio, fait valoir Benoît Henrion : "ce n'est pas l'info régionale qui va bénéficier de ce projet de soi-disant régionalisation. On va vers une régionalisation low-cost avec beaucoup d'invités, de chroniqueurs et moins de reportages. La plupart de ceux qui ont choisi ce métier ont envie de sortir, d'aller vers les gens et de raconter l'actualité. C'est ce qu'on a envie de proposer aux Picards".

Benoît Henrion déplore un mouvement amorcé maintenant depuis plusieurs décennies : "On a l'impression que nos conditions de travail se dégradent, comme notre charge de travail, et que ce qu'on propose aux téléspectateurs est de moins en moins bon par rapport à il y a 20-30 ans. On faisait plus de régional dans les années 80 qu'aujourd'hui. On avait des grands magazines, des 52 minutes ou des 26 minutes, ce qui n'existe plus aujourd'hui."

Ce 4 juillet, un tiers des journalistes et un tiers des techniciens présents au tableau de service de France 3 Picardie ont donc débrayé. Le préavis, signé par sept syndicats, court jusqu'au 6 juillet.