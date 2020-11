Une grève dans les établissements scolaires pour réclamer de meilleures défenses contre le Covid

Les principales organisations syndicales du primaire et du secondaire appellent à une grève ce mardi pour renforcer le protocole sanitaire dans les établissements scolaires.

Des enseignants qui débraillent ce mardi pour protester contre l'insuffisance des mesures sanitaires. Du primaire au secondaire, les enseignants réclament plus de sécurité pour eux et pour leurs élèves. Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, le "protocole renforcé" ne peut pas, dans la plupart des cas, être mis en place. Résultat : des classes de trente élèves, des couloirs à la cantine, où lycéens et collégiens doivent se côtoyer sans distanciation sociale.

"On a l'impression d'être des cobayes, nous on va en cours alors que d'autres n'ont pas le droit d'ouvrir leur boutique." - une lycéenne de seconde

Un hashtag a même été créé "#balancetonprotocole". La semaine dernière le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a bien annoncé un allègement des classes, mais uniquement pour les secondes.