Une grève des ambulanciers ce mardi devant l'ARS à Grenoble

Ils ont déposé des cartons devant l'entrée de l'Agence Régionale de Santé de Grenoble. Les ambulanciers de l'hôpital de Grenoble ont manifesté ce mardi matin. Ils réclament un changement de statut, une nouvelle appellation et une revalorisation de leurs salaires.

"Nous ne sommes pas des conducteurs" - Maéva, ambulancière

Parmi les revendications, les ambulanciers grenoblois souhaitent la suppression du terme "conducteur ambulancier" pour "ambulancier hospitalier".

"On a passé un diplôme, je ne conduis pas et j'apporte des soins à mon patient. De plus, quand il y a besoin de transférer un patient d'un point A à un point B, on nous communique des informations médicales qu'on transfert ensuite", raconte Maéva, ambulancière à Grenoble depuis 5 ans avant d'ajouter, "Si on prend en charge un diabétique comme un simple colis par exemple, sans réfléchir, sans prendre un jus de fruit ou une madeleine, et qu'il reste trois heures en examen, il fera un malaise. C'est quand même un monde qu'on ne nous considère pas comme un soignant."

Maéva est en grève ce mardi. Elle réclame la suppression du terme "conducteur" pour "ambulancier hospitalier". © Radio France - Nina Valette

Un discours que tient également Florent, ambulancier lui aussi en Isère. "Nous on est deux. Un qui conduit, l'autre à l'arrière qui s'assure que le patient va bien, s'il y a du matériel à adapter comme de l'oxygène, des perfusions. Ce n'est pas le travail d'un "technique" mais d'un ambulancier, d'un soignant."

La crise du Covid a été l'élément déclencheur de cette mobilisation selon les manifestants. "Mes collègues du SAMU ont été en première ligne. Ils ont pris en charge les soignants très touchés, on a fait des rapatriements. C'est vraiment le moment de réclamer le statut de soignant parce qu'on a vraiment participé à l'effort collectif", conclu Florent, ambulancier.