Une "grève" des chariots dans un hypermarché du Pontet

Les mobilisations de ces dernières semaines se poursuivent et prennent de nouvelles formes. Par exemple, ce samedi 25 mars, une vingtaine de personnes ont participé à une "grève" des chariots au magasin Auchan, dans le centre commercial Mistral 7 au Pontet.

En tout, une cinquantaine de chariots ont été abandonnés, majoritairement dans l'allée centrale du magasin pour gêner la circulation des clients © Radio France - Julie Munch

"On les laisse dans les rayons. Chariot en grève, chariot en panne", explique Boris, un participant à cette action. Ainsi, les chariots s'accumulent dans les allées. Une cinquantaine ont été abandonnés majoritairement dans l'allée centrale pendant environ une heure, gênant parfois la déambulation des clients.

"C'est pour vous qu'on le fait, pour tous les consommateurs autour. Il y a des gens qui n'ont plus les moyens, c'est ça qu'on dénonce", lance un participant aux clients interloqués et aux agents de sécurité.

Cette mobilisation vise donc à dénoncer l'inflation, la société de consommation, mais aussi la réforme des retraites et l'action du gouvernement. "Les supermarchés c'est une partie de l'économie qu'on essaie de bloquer, pas par la grève mais en bloquant les consommateurs", explique une lycéenne, venue se joindre à cette action. Mais dans les faits aucun client n'a été empêché de faire ses courses. Certains ont été gênés et ont slalomé entre les chariots pour accéder aux rayons.

Le but de cette action était de dénoncer la société de consommation, l'inflation, mais aussi la réforme des retraites et l'utilisation de l'article 49.3. © Radio France - Julie Munch

"En fait c'est très symbolique", explique Boris, séduit pas les mobilisations en dehors de tout cadre syndical et politique. "C'est un geste simple qui ne casse pas. En tant que consommateur on a un grand pouvoir. C'est aussi ça le message qu'on veut faire passer", ajoute-t-il. "On a pas trop de leviers pour être entendu. On voit qu'on est plus rien, qu'on ne pèse plus rien. On nous dit de continuer à consommer et de ne pas faire de vague, mais on a besoin d'être entendu", ajoute une autre participante.

Une heure plus tard, les agents de sécurité ont débarrassé les allées et l'action s'est arrêtée sans violence.