"J'ai l'impression d'être maltraitante" : grève illimitée au service gériatrie de l'hôpital d'Avignon

Les 18 infirmières et aides-soignantes du service "court séjour gériatrie" de l'hôpital d'Avignon sont en grève illimitée depuis ce mercredi, à l'appel du syndicat Force ouvrière. Elles dénoncent des cadences intenables, des sous-effectifs, et réclament des recrutements et l'attribution d'une prime du grand âge à tous les personnels. Elles se sont réunies ce mercredi en début d'après-midi pour manifester devant l'entrée de l'hôpital.

"On n'a pas le temps, pas les moyens, on n'est pas assez en nombre, soupire Bérangère. Et du coup, en fait, on se retrouve à faire moins que ce qu'on voudrait faire pour une personne en fin de vie." Comme elle, Virginie a le sentiment de ne plus avoir les moyens de bien faire son travail. "Il faut tout faire vite et bien, et on ne prend plus le temps avec nos patients pour les repas, pour des échanges. J'ai l'impression d'être maltraitante", se désole-t-elle. "Pour s'occuper d'une personne âgée, ça demande beaucoup de temps pour pouvoir faire les soins, beaucoup d'attention. Et là, on ressent qu'on n'y arrive plus et qu'on a besoin de renfort", complète Solène.

Toutes s'accordent à dire qu'il manque au moins une personne dans le service pour pouvoir mieux travailler. "On est fatiguées, on est sur les nerfs, expose Sarah, aide-soignante dans le service, qui fait grève pour la première fois de sa carrière. Ces conditions de travail ne me conviennent pas parce que c'est le patient qui en pâtit. Il nous faut un agent en plus parce que par exemple, cet agent ferait les petites mains, il amènerait les patients en examens pour que je puisse avoir moins de 30 minutes pour m'occuper de mes patients."