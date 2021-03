De grosses disparités dans les prix des loyers de la métropole Aix-Marseille en 2020

L’ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement) des Bouches-du-Rhône et la FNAIM Aix-Marseille-Provence ont présenté les conclusions de l'observatoire des loyers de la métropole pour 2020. Il en ressort que prix des loyers varie beaucoup entre les différentes villes du département.

Se loger ne coûte pas aussi cher l'on habite à Arles, Aix-en-Provence ou Marseille. L’ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement) des Bouches-du-Rhône et la FNAIM Aix-Marseille-Provence ont présenté les conclusions de l'observatoire des loyers pour 2020. Le prix du loyer médian dans la métropole en 2020 est de 12,5 euros le m² mais derrière ce chiffre se cachent de grosses disparités.

De fortes disparités de loyers entre l'est et l'ouest des Bouches-du-Rhône

Il existe un fracture est-ouest encore très marquée ainsi qu'une influence de la zone littorale illustrées par une fourchette de loyers allant de 9 euros le m² à Tarascon, à 17 euros le m² à Cassis. À Arles les loyers restent bas : 10,5 euros le m². À la Ciotat, on est à 14 euros le m². Les deux villes principales du département connaissent des niveaux de loyers éloignés : 12,2 euros le m² à Marseille et 15 euros le m² à Aix-en-Provence.

Egalement de fortes différences entre les quartiers d'une même ville

À Marseille, les niveaux de loyers oscillent entre 10,2 euros le m² à Malpassé et 15,4 euros le m² aux Camoins. Les arrondissements les moins chers sont ceux de l'hyper centre : du 1er au 6e arrondissement mais également les 14e et 15e dans les quartiers nord. A l'inverse, c'est dans les 7e, 8e, 10e, 11e, 12e que les loyers sont au contraire les plus élevés.

A Aix-en-Provence, l'écart est également très important entre le centre/couronne urbaine et la périphérie. Dans le centre historique, beaucoup de petites surfaces sont louées aux étudiants jusqu’à 21 euros le m² pour un studio ou un T1 dans le centre d'Aix . On constate également des prix élevés pour les grandes surfaces qui sont rares dans le centre ville.

Des loyers à la relocation plus élevés notamment pour Marseille, Aix-en-Provence et la Ciotat

Dans ces communes, les loyers à la relocation sont plus élevés d’environ 0,5 euro le m² par rapport aux loyers en cours. Pour les autres grandes communes, loyers à la relocation et loyers en cours sont très souvent au même niveau.