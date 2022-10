Une grosse panne de gaz dans le centre historique de Rennes

Vous habitez ou travaillez dans le nord du centre historique de Rennes et vous avez un problème de gaz : c'est normal ! Depuis 15 heures, ce samedi 29 octobre 2022, les secteurs de la Place des Lices, la Place Sainte-Anne, la rue Saint-Michel et la rue Saint-Malo ne sont plus alimentés. Une défaillance technique sur le réseau de GRDF (Gaz réseau distribution France) a provoqué une coupure de la distribution en gaz. Entre 350 et 400 clients sont concernés.

Rétablissement à partir de ce dimanche après-midi

A partir de ce dimanche matin, 8h30, des agents de GRDF vont passer dans les logements et commerces qui n'ont plus de gaz. Une équipe de dix personnes est déjà opérationnelle. Et des renforts du Morbihan et des Côtes-d'Armor sont attendus. Si vous n'êtes pas chez vous à ce moment-là, vous pouvez appeler le 0 800 47 33 ou vous rendre sur le site de GRDF pour signaler la panne. Le problème pourrait être résolu à partir de ce dimanche, dans l'après-midi ou la soirée.

Mais pour l'instant, l'origine exacte de la panne n'a pas encore été identifiée. Il semblerait qu'il y ait eu un dysfonctionnement au niveau d'un ou plusieurs postes de gaz, qui sont des boîtes qui gèrent le niveau de pression de votre gaz. GRDF reconnaît qu'il y a rarement une coupure de gaz d'une telle ampleur.