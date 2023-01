Une habitante de Dordogne tente le Dry January pour réduire sa consommation d'alcool

Elle ne boira pas une seule goutte d'alcool en janvier. C'est le défi qu'Emmanuelle s'est lancé pendant le mois de janvier dans le cadre du "Dry January". À l'image du mois sans tabac, ce concept lancé en Angleterre en 2012 s'est développé en France depuis 2020. Pour Emmanuelle, c'est un moyen de réduire sa consommation qu'elle juge "excessive" depuis 15 ans.

"Je buvais seule trois à quatre verres tous les soirs entre 18 et 21 heures, je suis une accro à l'apéro", raconte celle qui a maintenant davantage de recul et assume avoir "un problème avec l'alcool". Une dépendance qui a impacté son état de santé. Emmanuelle a souvent été fatiguée, énervée et voyait en l'alcool un refuge. "On a l'impression que ça nous détend alors que c'est tout à fait le contraire", concède-t-elle.

"C'est l'heure de ta bouteille"

Le déclic a eu lieu il y a deux ans, grâce à une phrase de sa fille, âgée de sept ans à l'époque. "Comme à mon habitude, je débouchais une bouteille de vin aux alentours de 19 heures", se souvient Emmanuelle. C'est à cet instant que sa fille s'est exclamée : "Ah tiens, c'est l'heure de ta bouteille !". La mère de famille a alors une prise de conscience : "On comprend que l'alcool est ancré dans le quotidien, tellement que ça paraît normal à ma fille que maman se serve un verre de vin tous les soirs à la même heure".

Emmanuelle arrête l'alcool pendant cinq mois, reprend, puis tente une première fois le "Dry January" en janvier 2022. Elle parvient à ne pas se servir un seule verre pendant 31 jours. Depuis, même s'il elle ne parvient pas totalement à arrêter, elle note des effets positifs sur sa santé : "Je dors mieux, j'ai le teint plus clair, je réagis beaucoup plus calmement. Donc je suis plus cool".

"La dictature de l'apéro"

Pendant ces périodes sans alcool, Emmanuelle se rend surtout compte de la difficulté face aux sollicitations permanentes. "C'est compliqué d'échapper à la dictature de l'apéro, tout est prétexte à consommer de l'alcool", constate-t-elle. Particulièrement durant les fêtes, "une période rechute", admet Emmanuelle.

Mais toute l'année, elle ressent une pression sociale lorsqu'elle demande un jus de fruit plutôt qu'un verre d'alcool. "Les gens me regardent avec des yeux ahuris comme si je n'avais pas le droit", assure-t-elle.

C'est une des raisons pour lesquelles elle n'a pas encore atteint son objectif : ne boire qu'un ou deux verres dans le cadre d'événements tels des anniversaires ou des fêtes entre amis. Mais pour l'instant, elle se concentre sur son deuxième "Dry January" qu'elle compte bien réussir une nouvelle fois.