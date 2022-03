On peut être compétente au boulot et au berceau ! Le congé maternité débouche trop souvent sur une mise au placard en entreprise dénonce Nathalie Grimaud Morvillez,qui a co-écrit un livre intitulé " On ne va pas se mentir".

Une habitante de l'Yonne défend le droit pour les femmes de concilier vie familiale et professionnelle

Dans son livre, de nombreuses mamans victimes d'injustices en entreprise parce qu'elles ont des enfants, témoignent. Nathalie Grimaud Morvillez, maman de quatre enfants a aussi mis en place à Champignelles " Maman Digitales" une formation pour apprendre à concilier vie familiale et professionnelle.

France Bleu Auxerre : Vous avez eu de nombreux témoignages qui vont tous dans le même sens ....

Nathalie Grimaud Morvillez : La maternité et le congé maternité débouchent sur des difficultés à leur retour au travail. Cela peut aller jusqu'à un licenciement parce que l'entreprise s'est rendue compte qu'elle pouvait se passer d'elle, ou parce que l'on part du principe qu'une maman qui a des enfants ne peut pas être à 100% dans son travail.

J'accompagne des centaines de femmes à se reconvertir, l'exception c'est quand une femme n'a pas eu de problème ou de discrimination à son retour au travail, quelque soit le secteur d'activité, aussi bien pour la santé et l'administratif pourtant plus féminin. Peu d'entreprises prennent en compte qu'une femme qui s'absente pour maternité peut revenir et être aussi motivée qu'avant.

On demande souvent aux femmes de travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants et d'élever leurs enfants comme si elles n'avaient pas de travail. C'est compliqué dans une journée de 24 heures.

Il existe pourtant de nombreuses lois en France pour protéger les mères actives ...

Oui mais c'est assez facile pour une entreprise de contourner la loi. D'autre part les femmes ne veulent pas forcément aller aux prudhommes pour réclamer leur dû ou faire valoir leur droit.

Vous proposez des solutions qui permettent aux mères une carrière tout en s'occupant de leurs enfants ?

Oui, j'ai cofondé en 2019 à Champignelles " Maman Digitales" une formation pour apprendre à concilier vie familiale et professionnelle. Le digital permet de travailler de chez soi à temps choisi, ce qui permet de ne plus choisir entre vie professionnelle et familiale.

Notre organisme forme les mères mais aussi des papas qui veulent également à temps choisi s'occuper de leurs enfants tout en travaillant afin qu’un maximum puisse être indépendants professionnellement et vivre d’un des métiers les plus en vogue dans le domaine du digital, sans renoncer à leur vie de famille.

Un programme d'apprentissage adapté au mode de vie d'une maman ou d'un papa. C'est une formation en 3 mois pour se préparer à la gestion des réseaux sociaux pour les entreprises.