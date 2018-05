Les ralentisseurs à côté de chez Françoise, à La Bouilladisse, sont devenus un cauchemar pour cette habitante. Elle se plaint depuis un an de nuisances sonores. Elle prévient le maire qu'en cas de non respect des normes, elle ira au tribunal administratif.

Bouches-du-Rhône, France

Françoise habite à La Bouilladisse et depuis un an, à côté de chez elle, deux ralentisseurs ont été installés. Elle se plaint de nuisances sonores. En regardant de plus près, elle a remarqué qu'il y en a un qui est très près de chez elle. Françoise se demande si c'est aux normes. Elle a donc demandé l'aide d'un avocat et envisage de saisir le tribunal administratif pour que le ralentisseur soit détruit.

Françoise a l'impression qu'elle devient folle et qu'elle entend tout le temps des camions qui passent. Elle a contacté le maire de La Bouilladisse, André Jullien, qui maintient qu'il n'y a aucun problème : "Tous les ralentisseurs de la commune sont réglementaires. Cette habitante prétend qu'ils ne sont pas en règle, je lui demande de le démontrer, y compris par voie judiciaire".

Son quand des camions ou des remorques passent sur le ralentisseur à La Bouilladisse Copier

Françoise a l"impression que le ralentisseur est beaucoup trop près de son jardin, donc de chez elle à La Bouilladisse © Radio France - Marion Aquilina

Le maire de La Bouilladisse entend bien l'argument des nuisances sonores mais il assure la priorité est de limiter le nombre d'accidents sur les routes en installant des ralentisseurs. L'association Pour une mobilité sereine et durable dans le Var, explique que "le ralentisseur près de chez Françoise n'est pas légal puisque _selon un décret de 1994, les ralentisseurs ne peuvent être construits qu'en agglomération_, or Françoise ne vit pas en centre-ville".

Le président de l'association varoise, Thierry Modolo, souligne que les ralentisseurs ne doivent pas mesurer plus de 10 centimètres de hauteur. Par ailleurs, il ajoute que sur le cas de Françoise, "il faudrait des trottoirs de chaque côté de la route et un passage protégé pour permettre aux piétons de traverser". Comme ce n'est pas le cas, ce ralentisseur ne serait donc pas légal.