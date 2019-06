Une habitante de la Manche retrouve des cahiers d'école de la rentrée 1944

Marie-Madeleine Fay, St-Ebremond-de-Bonfossé, 2 octobre 1944. Sur la couverture du cahier, on découvre l'écriture à la plume très soignée de cette petite Manchoise de 10 ans. Ce 2 octobre 1944, son institutrice lui demande d'écrire une rédaction sur cette journée de rentrée, qu'elle débute ainsi : "Les vacances de cette année se sont passées drôlement. Celles de l'année dernière ont été bien plus belles".

Marie-Madeleine décrit la toiture percée, les éclats dans les murs, avant de conclure : "Et maintenant nous sommes au travail". Page suivante, nouvelle rédaction : "Vous êtes passé devant une maison sinistrée, décrivez-la ". La Manchoise dépeint alors la maison de sa tante. "Ce n'est pas beau à voir, nous ne savons pas par qui elle est brûlée. C'est peut-être les bombes, les obus ou par les Allemands". En découvrant ce cahier il y a une semaine, sa sœur Jeanne s'est plongée dans cette lecture :

C'est écrit... comme une gamine de dix ans ! Mais ça m'a fait beaucoup de choses et j'ai dit : Oh là là, ce cahier, c'est vraiment quelque chose à garder.

Elle n'a pas été très surprise de retrouver ces cahiers, car sa sœur a gardé de nombreux souvenirs de la guerre et notamment de cet été 1944 où elle a dû fuir avec ses parents, quitter sa maison pour échapper aux combats, aux bombardements.

On menait une vraie caravane. Entre l'âne et les vaches, on partait. Elle a fait tout le trajet à pied, elle avait tellement peur des avions qui survolaient. Elle en est très marquée d'ailleurs.