Une habitante de la Paillade ne supporte plus les odeurs nauséabondes dans sa cage d'escalier

Depuis la fin du mois de mai, une odeur d'animal mort a envahi la cage d'escalier d'un immeuble du quartier de la Paillade à Montpellier (Hérault), et plus particulièrement le premier étage. Selon les habitants sur le pallier, cette odeur provient d'un trou dans les placards où se trouvent les compteurs de gaz et d'eau.

C'est très dérangeant pour cette assistante maternelle. "Les trois derniers jours étaient les pires. C'est l'odeur d'un animal mort", déplore-t-elle. "Et quand la maman de la petite fille que je garde monte les escaliers, elle s'inquiète et c'est normal."

"J'ai fait ce qu'il fallait. Je suis allé voir le bailleur, j'ai appelé plusieurs fois, j'ai envoyé un mail. La gestionnaire est venue avec quelqu'un qui fait le ménage, il a mis des produits, mais ça n'a rien changé. Ça a même empiré", affirme l'habitante. Le bailleur social, Hérault Habitat, lui dit alors qu'il ne peut rien faire avant lundi 5 juin. "Ce n'est pas normal. C'est un cas urgent, ça nuit à notre santé. J'ai eu une migraine à cause des produits."

Des problèmes récurrents dans l'immeuble

L'assistante maternelle n'en peut plus de devoir sans cesse attende le bailleur pour les multiples problèmes dans l'immeuble : dégâts des eaux, punaises de lit, odeurs, saleté, etc... "Je n'en peux plus de ce bloc. Je n'en peux plus de ces histoires. À chaque fois qu'il y a quelque chose, ils interviennent tard", s'agace-t-elle.

"Je travaille avec des enfants, et à chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça, je perds mes contrats. Au bout de quelques mois, les gens partent. Ils me disent que je suis une bonne assistante maternelle, qu'ils sont contents de moi, mais qu'ils ne peuvent plus supporter le bloc, qui est toujours sale", témoigne-t-elle. "L'été dernier, il n'y a pas eu de ménage pendant un mois, je ne vous raconte pas l'état des escaliers. Alors que je reçois des parents pour des entretiens !" Cette habitante a demandé un changement de logement en 2019, mais n'a pour l'instant reçu aucune solution de relogement.