Une habitante de Limoges remporte un lingot d'or lors d'un concours national

Une habitante de l'Agglomération de Limoges vient de gagner un lingot d'or d'une valeur de 37 000 euros. C'est en participant au tirage au sort organisé sur toute la France par le Comptoir national de l'or, qui fête ses 40 ans, que cette jeune maman de 32 ans a remporté le gros lot.

Avant de tenir son lingot d'or dans la main, Hélène, la gagnante n'en avait jamais vu, mais elle sait déjà qu'elle ne le gardera pas. Elle préfère toucher la somme de 37 000 euros pour entreprendre des travaux dans la maison qu'elle vient d'acheter et gâter son petit garçon de 11 mois. " J'ai fait du tri chez moi avant Noël et j'ai retrouvé une bague et des bracelets que je ne mettais plus, c'est pour ça que je suis venue les vendre au Comptoir de l'or à Limoges" explique-t-elle. Et c'est à ce moment là qu'elle a rempli un bulletin de participation au tirage au sort.

"Au Comptoir national de l'or on ne veut pas être taxé de profiteur de crise "

Si Hélène n'est pas venue vendre des bijoux par nécessité, ce n'est pas le cas de certains clients admet le gérant de l'agence du comptoir de l'or à Limoges. Mais Henri Delattre affirme que ce n'est qu'une minorité, 25 % de la clientèle. "Nous étions là bien avant la crise puisque notre enseigne existe depuis 40 ans" . Et il tient à se démarquer de certaines enseignes qui ont fleuri, y compris à Limoges, depuis le début de la crise. "Des enseignes qui aujourd'hui n'existent plus et notre particularité ce n'est pas de fondre l'or mais de remettre à la vente les bijoux d'occasion".

On observe aussi un nouveau phénomène, ce sont les entreprises de la Région qui de plus en plus souvent investissent dans l'or et qui achètent des lingots et des pièces. Une valeur sûre pour leur capital "ça représente 50 % de notre chiffre d'affaire" ajoute Henri Delattre. Un investissement qui vaut son pesant d'or.