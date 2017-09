Une habitante de Loire-Atlantique fait retirer de la vente une "lampe-aquarium"

Une habitante de Loire-Atlantique a poussé deux enseignes à retirer de la vente une "lampe-aquarium". Elle n'a pas supporter de voir un poisson vivant à l'intérieur. Elle l'a dit sur Facebook et son post a été partagé plus de 13.000 fois.

Les jardineries Truffaut et les magasins Bricomarché ont décidé de retirer de la vente une "lampe-aquarium" après l'émoi provoqué sur les réseaux sociaux par une habitante de Petit-Mars, en Loire-Atlantique. "Dans un magasin, en tête de gondole, j'ai vu cette espèce de lampe avec des poissons à l'intérieur", raconte Sawah Bens. "Je me suis d'abord dit : 'c'est un peu glauque, quand même d'avoir un faux poisson en guise de lampe'. Et quand je me suis rapprochée, je me suis rendue compte que les poissons étaient bien vivants !".

La jeune femme raconte qu'elle est restée figée face à ces "pots pas plus grand qu'un paquet de cigarette et tous à moitié vides". Elle s'est demandée si c'était normal, elle a fait des recherches sur Internet et elle a découvert que pour une poisson combattant, comme ceux des lampes, il faut un aquarium avec minimum 20 litres d'eau filtrée et à une certaine température. "J'en ai donc fait un post sur Facebook et je me suis rendue compte que les gens l'avaient énormément partagé. Sans doute parce que ça les a touchés, eux aussi".

Son message a effectivement été partagé près de 13.600 fois, 5 jours après sa publication. Vu l'émoi provoqué, les jardineries Turffaut ont annoncé qu'elles retiraient de la vente ces "lampes-aquarium", à la fois en magasin et sur Internet. Bricomarché a pris la même décision pour ses magasins. Pour l'instant, le fabriquant, Tetra, n'a pas réagi.