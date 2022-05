Une habitante de Marseille sollicite le Président de la République pour se marier avec son conjoint décédé

Une habitante du 3e arrondissement de Marseille lance un appel solennel au Président de la République : elle souhaite être mariée, à titre posthume, à son conjoint décédé dans un accident de la route le 24 décembre 2021. Une procédure très rare mais qui a des chances d'aboutir selon son avocat, Me Henry Bouchara.

Dix ans de vie commune brutalement interrompus

Plusieurs mois après l'accident de la route qui a fauché son conjoint, Laëtitia reste marquée par le chagrin. Cette Marseillaise, atteinte d'une maladie auto-immune, avait commencé à bâtir un véritable projet de vie avec son compagnon à travers un projet d'entreprise commun et dix ans de vie commune. Ils avaient également tout préparé pour leur mariage : date fixée, costumes et bagues achetés.

Tout s'arrête le 24 décembre 2021, quand un chauffard qui roule à contre-sens, sous l'emprise de la drogue et de l'alcool, fauche Maxime à Marseille. La douleur est toujours immense pour Laëtitia, désormais déterminée à mener à bien ce projet de mariage : "comme on voulait se marier, surtout lui, il faut que j'aille jusqu'au bout. L'histoire continue."

Je suis la femme de cette homme. Et c'est un honneur. Laëtitia.

Comme le précise le Code civil, un mariage posthume n'entraîne pas le versement des droits de succession mais peut donner lieu, pour Laëtitia, à des réparations dans le cadre des suites, pénales ou civiles, de l'accident de la route. Ce serait aussi pour elle un geste éminemment symbolique : "Il m'a tellement apporté. Il m'a aidé à surmonter ma maladie, et puis il faut savoir que je suis une enfant de la DASS, adoptée, et porter le nom de Max', c'est me construire une identité, m'enraciner. Je suis la femme de cet homme, et c'est un honneur."

La procédure a des chances d'aboutir selon l'avocat

Pour l'assister dans sa démarche, Laëtitia a fait appel aux conseils de Me Henry Bouchara, avocat au barreau de Marseille. Un dossier comme celui-là, il n'en a rencontré "qu'une fois dans ma carrière, pendant mes études de droit, confie-t-il. J'ai été très touché par cette histoire. Lorsqu'elle est venue me voir et m'a montré ses documents, sa détermination, plus je l'écoutais, plus j'y croyais."

D'après Me Bouchara, la demande a de bonnes chances d'être acceptée, car elle remplit, à ses yeux, toutes les conditions nécessaires : "d'abord, la cause grave, à savoir l'accident en lui-même et ses conséquences psychologiques. Ensuite il faut pouvoir prouver le consentement des futurs époux, qui ne fait aucun doute : il avait acquis son costume et réservé la salle pour le mariage, lancé des invitations. On a tous les éléments qui prouvent qu'il s'agissait d'un projet commun."

Ensuite, il faut adresser cette demande au Président de la République, comme vient de le faire Laëtitia début avril, soutenue par la députée LREM des Bouches-du-Rhône Alexandra Louis. Ironie du sort, par le passé, elle avait déjà écrit au plus haut personnage de l'État pour lui demander de l'aider à s'insérer malgré son handicap. La demande avait abouti. Cette fois-ci, Laëtitia sait comment se déroulera son mariage s'il est autorisé : "en portant les alliances, avec une cérémonie de bénédiction devant sa tombe. Je porterai une jolie robe et j'irai là où on avait l'habitude de s'enlacer l'été."