Une habitante de Pézenas se bat depuis 10 mois pour toucher la pension de réversion de son époux décédé

"Il ne me reste que 10 euros le 20 de chaque mois pour survivre. Je suis aujourd'hui dans l'impossibilité de payer mon loyer. Je fais attention à toutes mes dépenses. Ce lundi, c'était l'anniversaire de ma petite-fille, je n'avais pas les moyens d'acheter une carte postale, et de l'envoyer par la Poste. C'est dur. Très dur".

Nicole, 74 ans, installée à Pézenas dans l'Hérault se bat depuis décembre 2022 pour toucher la pension de réversion de son mari. "Il a cotisé et travaillé toute sa vie. Moi aussi". Aujourd'hui, elle dénonce les lenteurs et la mauvaise volonté d'Agirc-Arrco et la MSA pour lui verser ce dont elle a droit.

"Je suis au bout du rouleau"

"J'imagine ne pas être la seule dans ce cas-là"

Le couple, marié depuis 1968, gagnait 2.600 euros par mois. Mais depuis décembre dernier, Nicole, qui vit dans un appartement à loyer modéré ne touche plus que 800 euros (sa propre retraite). "Mon bailleur a fait un geste. Je ne verse que 100 euros par mois. Je m'endette chaque mois un peu plus. Combien de temps cette situation va encore durer. On me dit, 'mais ne vous faites pas de souci Madame. Ha oui, mais en attendant, c'est moi qui vit avec si peu'."

La pension de réversion attendue s'élève à plus de 5.000 euros

Les régimes de retraite tardent à lui verser la pension de son époux au prétexte qu'ils manquent toujours un document dans le dossier. La situation n'a que trop duré, dit-elle. Elle a pourtant reçu un courrier, lui assurant qu'elle était apte à recevoir la pension de réversion.

Pour éviter de se retrouver dans une telle situation, Nicole a pourtant fait appel à un conseiller juridique au décès de son mari, qui s'assurer que son dossier était complet. Agirc-Arrco n'a pas donné suite à nos sollicitations.

Joël, son fils, dépité et en colère de voir sa mère dans une telle situation

Pour éviter que des bénéficiaires ne se retrouvent dans une situation financière difficile, l'attente de réversion ne peut excéder quatre mois.