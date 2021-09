Une habitante de Vedène mobilise ses voisins contre la configuration d'une nouvelle voie cyclabe et piétons

Michèle Pourpre, 80 ans, a recueilli 26 signatures : tous les riverains de l'avenue d'Eguilles confrontés à une voie protégée et séparée d'un muret de béton installée sur l'avenue et réduisant en deux endroits la circulation à une seule voiture. Tous dénoncent le fait de ne pas avoir été concerté.

L'octogénaire est surtout confrontée à un des deux rétrécissement situé juste en face de son portail l’obligeant à raser les murs à pied avant de gagner un passage dans le muret de la voie protégée un peu plus loin. « Juste en face ils m’ont fait ce truc mais ils ne m’ont pas fait de sortie. Alors je suis obligé tous les jours quand je vais voir une voisine qui a cent ans de prendre la route étroite et une fois _une voiture m’a accroché_. Alors maintenant je passe au milieu. J’oblige les voitures à s’arrêter et ils ne sont pas contents, ils m’insultent et ils crient. Quand elle m’a accroché la voiture, je lui ai donné un coup de cane à la carrosserie mais elle ne s’est pas arrêtée. »

Je dis que je risque ma peau parce qu'ils n'ont pas fait au passage à piétons de porte en face de chez moi - Michele Pourpre

La demande de Michele Pourpre d’avoir une percée en face de chez elle pour entrer toute de suite sur la voie protégée piétons-vélos a rencontré ce mois-ci l’assentiment du maire qui a délégué ses services techniques pour réaliser prochainement cette percée.

L"impossibilité de sortir en voiture sans ne pas bloquer un court moment la circulation

L’autre demande concernant le portail de l’habitante est impossible précise le maire Joël Guin. En effet la vedénaise pour sortir en voiture est obligée de s’avancer sur la chaussée étroite et bloque la circulation le temps de fermer son portail.

« La deuxième demande de la part de madame Pourpre c’est mettre l’automatisme à son portail,. Ca je ne peux pas le faire, explique le maire. Il lui appartient de faire des travaux à son portail car je ne peux pas moi en tant que commune porter cet aménagement, ce n’est pas possible. »

Michele Pourpre qui explique n'avoir absolument pas les moyens financier pour engager de tels travaux souhaite que la Mairie démolisse et déplace l'avancée du muret ailleurs qu'en face de chez elle. Et elle souligne qu'il y a d’autres endroits où il n’y a pas d’entrée d’habitation . Outre la mairie elle a adressé la pétition au préfet de Vaucluse et elle est en train d’écrire au président de la Région, Renaud Muselier , nous précise-t-elle.