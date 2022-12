Une "haie de haine" devant l'opéra Comédie de Montpellier à l'occasion d'une soirée pour SOS Méditerranée

Des militants de gauche et de plusieurs associations manifestent leur indignation ce jeudi après la manifestation organisée mercredi soir devant l'opéra Comédie de Montpellier où se déroulait une soirée caritative au profit de SOS Méditerranée, ONG qui vient en aide aux migrants qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée.

ⓘ Publicité

Une trentaine de personnes étaient rassemblées "en haie d'honneur" brandissant des pancartes détournant le logo de SOS Méditerranée. On pouvait y lire : "SOS femmes violées", "SOS étudiants", "SOS paysans", ou "SOS soignants".

"Une haie de haine pour intimider des personnes qui veulent seulement manifester leur solidarité envers une association qui sauve des vies en exprimant un racisme décomplexé et une politique ignoble de récupération de drames humains." s'indigne la gauche éco-socialiste et le Parti de gauche dans un communiqué.

"C'est la guerre, la misère, les conséquences du dérèglement climatique, les régimes autoritaires et dictatoriaux… qui obligent des enfants, des femmes et des hommes à risquer leurs vies pour fuir ces dangers mortels. Il est de notre devoir d’humanité de soutenir les associations comme SOS Méditerranée qui sauvent les vies de milliers de migrantes et migrants lors de ces voyages dangereux et qui pallient, avec peu de moyens, aux politiques désastreuses de non-accueil de la part des pays européens. Il est de notre devoir d’humanité d’accueillir en France ces réfugiées et réfugiés" poursuivent-ils.