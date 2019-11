Une halte de nuit ouverte à Avignon pour les SDF même accompagnés de leurs chiens

Avignon, France

Les personnes à la rue ont désormais une halte de nuit à Avignon. Ce nouveau site d’accueil recevra d'ailleurs lundi soir la visite de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la santé, Christelle Dubos. Cette halte de nuit est gérée par le H.A.S. (Habitat Alternatif Social) et se situe à la maison Perthuis boulevard Eisenhower. Les locaux sont prêtés pour deux ans par la mairie d'Avignon. Son fonctionnement est financé par la DDCF du Vaucluse, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, et la nouveauté c'est que les SDF peuvent se présenter avec leurs chiens.

Une halte de nuit pas un centre d’hébergement.

Cette halte de nuit est ouverte depuis le début du mois de novembre et compte 15 places. Les maraudes orientent les gens de la rue vers ce lieu qui fait le plein chaque soir. Il ne s'agit en revanche qu'un hébergement d'urgence, une mise à l'abri temporaire pour des personnes qui se retrouvent à la rue et qui sont souvent victimes de violences ou agressions.

Un accueil sans condition.

A l'intérieur les chambres sont équipées de fauteuils inclinables avec couette et linge lavé quotidiennement. La maison Perthuis dispose aussi d'une douche accessible aux personnes à mobilité réduite, d'une machine à laver et propose repas du soir et petits déjeuners. Une pièce est réservée aux soirées, jeux de société et moments de lecture. Les dons en jeux et livres sont les bienvenus.