Une handicapée bousculée, son mari molesté par des voyageurs sur le quai de la gare SNCF de Béziers

La SNCF serait-elle victime de son succès en Occitanie ? La fréquentation des trains express régionaux a augmenté de quasiment 20% entre 2019 et cette fin d'année 2022. Cette hausse est consécutive à la flambée des prix des carburants et au succès des billets de train à un euro proposés par la Région Occitanie, le premier week-end de chaque mois. Mais depuis plusieurs mois, les agents SNCF sont confrontés chaque week-end à des situations ubuesque à Béziers. Des bousculades en série sont observées sur les quais de gare aux heures de fortes affluences.

Les voyageurs en viendraient aux mains pour accéder à des trains saturés. Une situation inquiétante comme le confie à France Bleu Hérault les agents de gare de la capitale biterroise. Ils se disent démunis face à une telle agressivité grandissante quasi-hebdomadaire.

Bagarres et frictions à répétition sur les quais aux heures de pointes

Le témoignage de Laurence et de son mari est édifiant. Ce couple de Lillois a été pris à parti par des voyageurs à Béziers en montant à bord d'un TER en direction de Montpellier à la fin du mois d'octobre 2022. Laurence, qui souffre de sclérose en plaques, se déplace en fauteuil roulant électrique. Son handicap lui permet d'accéder à une place PMR (personne à mobilité réduite, ndlr). Après une cure thermale à Lamalou-les-Bains, son billet de retour avait été réservé depuis quatre mois. Mais ce jour-là, des voyageurs ont refusé de les laisser monter, malgré l'intervention du personnel SNCF.

"Les personnes valides sur un quai saturé étaient agglutinées devant les portes des wagons. Il y avait avec nous une autre personne handicapée. Elle a aussi a raté son train, confie Laurence*. C'est déplorable de voir autant d'égoïsme. L'agent SNCF qui nous accompagnait a fait son maximum. Elle a été impuissante."*

"Un jeune m'a attrapé pour me jeter dehors." - Gérard

Son mari Gérard, retraité, a été molesté par deux voyageurs. Le premier le tenant par le coup pour le pousser du train, l'autre le tirant du quai par le bras pour l'empêcher d'accéder à sa place dans le train. "Pendant 15 minutes, j'ai empêché le départ du TER avec mon pied. Les voyageurs n'ont rien voulu savoir. C'est aberrant de voir des choses pareilles. En fauteuil roulant, ce n'est pas rigolo."

À en croire de nombreux voyageurs SNCF, il vaut mieux ne pas être handicapé ou être âgé pour espérer monter dans un train aux heures de pointes le week-end à Béziers. Des scènes de cohues de plus en plus fréquentes confirment à France Bleu Hérault des agents SNCF.

"Ça devient compliqué. Les voyageurs sont de plus en nombreux, mais les moyens ne suivent pas. Pas assez de trains. Et pas assez de personnel en gare', confie Valérie, 35 ans de métier. Je me souviens de cette dame handicapée. J’ai été dans l’impossibilité de lui faire prendre son train. Elle avait pourtant un billet réservé. Je n'ai jamais vu autant de cohue en l'espace de vingt ans. La situation se dégrade*. C'est vraiment inquiétant."*

Inquiétude du personnel SNCF à l'approche des vacances de Noël

À en croire les syndicats, les trains seraient saturés depuis plusieurs mois générant de nombreuses situations conflictuelles, confie la CGT cheminots. Les passagers voyageraient aussi dans des conditions abominables (entassés, serrés). La CGT cheminots tire la sonnette d'alarme depuis des années.

“Ça joue des coudes pour monter à bord des trains.”- Olivier Folzon, secrétaire général du syndicat CGT cheminots à Béziers

"Les voyageurs les plus costauds montent dans le train. Ceux qui le sont un peu moins, comme les personnes d’un certain âge ou handicapées, se retrouvent coincées sur le quai parce que les trains sont bondés". "Ces situations sont ubuesques", déplore Olivier Falzon, le secrétaire général du syndicat CGT cheminots à Béziers.

Chaque jour de la semaine, 68.000 voyageurs empruntent un train express régional contre trois fois moins les samedis et dimanche. Fin octobre, 131.000 passagers ont été comptabilisés (23 et 24 octobre). Autrement dit, la SNCF a du gérer cinq fois plus de passagers alors que les trains en circulation sont 30 à 40 % moins nombreux.

Cette fréquentation ne cesserait de se développer en cette fin d'année. Selon nos informations, 76.500 voyageurs ont été enregistrés le premier week-end de décembre (3 et 4) soit une sensible hausse de 141 %.

65.000 billets à 1 euro vendus les 3 et 4 décembre en Occitanie

Cette ligne entre Béziers et Montpellier est connue pour être saturée les week-ends. Dix-huit nouvelles rames sont attendues pour augmenter la cadence et libérer de la place. La livraison n'est pas prévue avant 2026, confie Jean-Marc Biau, représentant CGT cheminot et conseiller régional.

En 2022, le nombre d'incivilités et d'agressions envers les agents de la SNCF a augmenté de 9% sur un an. L'occasion pour l'entreprise ferroviaire de tirer la sonnette d'alarme avec le lancement d'une campagne de sensibilisation.