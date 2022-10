Une hausse de 10 à 15% du nombre de personnes dans le besoin, selon les Restos du Gard

Les Restos du cœur prennent les devants. Quelques semaines avant le lancement de la collecte d’hiver, dans le Gard, l’association a décidé de lancer une collecte complémentaire, parce que les besoins sont importants. Et de plus en plus. Le nombre de familles qui poussent la porte des Restos pour demander de l’aide ont augmenté « de l’ordre de 10 à 15%, assure, sur France Bleu Gard-Lozère, ce mercredi, Alain Bourdereau, président départemental de l’association. On voit des étudiants notamment, ce qui n’était pas le cas avant. »

ⓘ Publicité

Pour leur venir en aide, les Restos du Gard lancent donc, ce vendredi 6 et samedi 7 octobre, une collecte dans la plupart des Intermarché, Carrefour, Super U et Lidl du département.

loading