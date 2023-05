Une hausse des abandons d'animaux de 15% à l'ouest des Alpes-Maritimes

Invité ce matin de France Bleu Azur, l'une des responsable du refuge de la SPA du Cannet annonce que les abandons sont ces derniers mois en hausse: de 15%. La faute à l'inflation, à la hausse des prix en générale. Les familles face aux coûts des croquettes, des soins médicaux abandonnent leurs animaux de compagnie. En face, les familles d'adoption ne sont pas nombreuses. "Chaque année, nous arrivons à faire adopter 300 animaux, explique Nicole Vallauri. Mais le coût de la vie ne nous aide pas." La responsable démontre alors le mauvais ratio puisque l'augmentation des familles adoptives n'est, elle, que de 1%.

Les chats et les chiens restent les principaux concernés mais les NAC, nouveaux animaux de compagnie, sont de plus en plus nombreux. Il faut entendre par là; les lapins, les furets, tortues, etc. "Faire adopter ces animaux est parfois encore plus compliqué" reconnait la responsable azuréenne. Elle espère alors beaucoup dans les journées portes ouvertes de ce week-end.