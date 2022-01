Une Haut-Saônoise porte plainte contre Emmanuel Macron après ses propos sur les non-vaccinés

Agnès Morel, habitante de Cordonnet a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Vesoul contre Emmanuel Macron, suite aux propos polémiques du président : "les non-vaccinés j'ai envie de les emmerder". Elle et sa fille ne sont pas vaccinées à cause d'allergies médicamenteuses.

Une plainte déposée pour abus de pouvoir, tentative d'intimidation, mise en danger de la vie d'autrui, discrimination et atteinte à la liberté suivant la constitution, contre le président de la République, par une habitante de Cordonnet, en Haute-Saône. Agnès Morel a été choquée par les propos d'Emmanuel Macron et sa volonté "d'emmerder" les non-vaccinés. Elle et sa fille ne sont pas vaccinées, choix qu'elle explique par des allergies médicamenteuses.

"Il nous fait passer pour des gens qui ne sont pas sur le droit chemin, qui veulent mettre en danger tout le monde. Et du coup, en faisant ce genre de choses, quand on emmène nos enfants dans des centres de soins on peut se faire écarter", explique Agnès Morel. Elle et sa fille de 14 ans, Alexandra, ne sont pas contre la vaccination, mais expliquent ne pas pouvoir sauter le pas de la piqûre.

La mère craint pour la santé de son enfant. Selon elle, le 1er janvier, elles ont été discriminées au CHU de Besançon. Agnès Morel avait emmené sa fille au service ophtalmologie pour une suspicion de glaucome et dit avoir perçu "la panique" de certains soignants en voyant qu'elle et sa fille n'étaient pas vaccinées.

"Si ma fille est malade, je voudrais aller la faire soigner sans être obligée de passer par des protocoles qui finalement la mettent plus en danger qu'ils ne l'aide. Je n'ai rien contre les vaccinés, attention, ma famille, ils sont quasiment tous vaccinés, donc ceux qui pensent que se vacciner, c'est se mettre à l'abri, ils ont tout à fait raison."

La plainte, déposée par mail directement auprès du Procureur de la République de Vesoul vise également Jean Castex, Olivier Véran et toute autre personne étant responsable des prises de décisions actuelles. Le parquet de Vesoul indique que : "la permanence n'a pas été informée d'une telle plainte."