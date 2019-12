Une Haut-Savoyarde élue Miss Agricole 2020 !

Saint-Jean-d'Aulps, France

Vous connaissez le concours Miss France... probablement un peu moins le concours Miss Agricole, appelé également "Miss Agri". Et pourtant, il existe bel et bien et avait lieu ce week-end.... et c'est une éleveuse de chèvres Haut-Savoyarde qui l'a emporté. Noémie Collet, 30 ans, installée en GAEC avec sa maman à Saint-Jean-d'Aulps, près de Morzine. Pour ce concours, pas de cérémonie, pas de défilé et pas du tout les mêmes critères. La beauté ne compte pas mais plutôt "la vision du métier" d'agricultrice.

C'est une revanche" - Noémie Collet, Miss Agri 2020

Elles étaient 124 agricultrices au départ et ont dû constituer un dossier avec une photo et surtout un texte dans lequel elles devaient détailler leur parcours, valeurs et regard sur la profession. Les vingt candidates qui obtenaient le plus de "like" étaient ensuite qualifiées pour la finale. Ce fut enfin à un jury, composé notamment de professeur en lycée agricole et d'une prétendante de l'émission "L'amour est dans le pré", de désigner la lauréate et ses dauphines.

"Faire entendre la voix des agriculteurs"

Noémie avoue avoir découvert totalement par hasard l'existence du concours : "un jour sur mon téléphone alors que j'étais au cinéma". Mais elle est particulièrement fière de cette victoire. "C'est une revanche, car je n'ai pas eu un parcours facile, j'ai dû jouer des coudes pour m'imposer en tant que femme dans ce métier" explique Noémie. Même si son quotidien ne sera pas particulièrement bouleversée, elle compte bien profiter de ce statut pour faire entendre la voix des agriculteurs "et défendre l'agriculture française et notamment féminine".

Noémie recevra son écharpe lors du prochain salon de l'agriculture et pourra même s'entretenir avec le ministre. Il y avait également un concours Mister Agri et des catégories junior.