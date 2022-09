Une Haut-savoyarde représentera la région Rhône-Alpes lors de l'élection de Miss France 2023

Elle s'appelle Esther Coutin, elle a 24 ans, habite Passy en Haute-Savoie, et c'est elle qui représentera la région lors de la prochaine édition de Miss France en décembre.

Parmi les 19 candidates en lice, cette étudiante qui se définie elle même comme "une montagnarde pure souche" a été élue Miss Rhône-Alpes ce dimanche à Aix-les-Bains. "Je pratique tous les sports de montagne, ski, trail, snow et même escalade de cascade de glace", explique la jeune femme, en doctorat pour être expert comptable au commissaire aux comptes. "Je rêve d'amener la couronne de Miss France sur le toit de l'Europe."

"Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont voté pour moi", a réagi Esther Coutin sur son compte Instagram. "Je ne réalise pas trop ce qu'il s'est passé, je confonds un peu le rêve et la réalité... Mais j'ai été portée et ça m'a aidé."