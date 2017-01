Une Havraise tricote des écharpes en laine pour les sans-abri

Début décembre, Angèle, habitante du quartier Saint-Vincent, au Havre, s'est lancée dans le tricot par générosité. Elle a décidé de confectionner des écharpes en laine pour les distribuer aux sans-abri.

Une habitante du Havre a décidé de se lancer dans le tricot par générosité. Avec le froid qu'il fait en ce moment, elle tricote des écharpes, des tours de cou, pour les sans-abri. Après avoir embarqué ses filles et son quartier dans l'aventure, c'est désormais de plusieurs quartiers du Havre que viennent les dons de laine pour confectionner ces écharpes.

Angèle vit quartier Saint-Vincent, au Havre. Grâce à son amie Isabelle, dite"Zaza", elle s'est lancé dans le tricot pour les sans-abri. L'idée lui est venue début décembre, grâce à Zaza, mais aussi quand elle attendait le bus dans le froid matinal.

Mon amie m'a appris à tricoter en 1H30, j'ai aussi initié mes enfants et depuis on tricote ! - Angèle

Angèle ne deviendra pas une passionnée de tricot, c'est sûr ! En revanche, elle apprécie d'aider son prochain et particulièrement ceux qui n'ont pas de toit, surtout depuis qu'elle a fait des maraudes. Elle a déjà distribué une vingtaine d'écharpes en laine, dans la rue, aux sans-abri.

Je leur tends l'écharpe avec un sourire, j'entends un timide "merci" et je pars. J'attends pas plus, c'est juste le geste en fait, je me mets à leur place tout simplement - Angèle