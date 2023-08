Une heure de recharge gratuite aux bornes électriques pour les clients du Carrefour Market de Villevieille

Faire ses courses en bénéficiant d'une heure de recharge gratuite pour son véhicule électrique. C'est possible depuis le début du mois d'août 2023 au Carrefour Market de Villevieille, le premier de la région Occitanie à être équipé d'une station de bornes de recharge électrique. Résultat de l'accord qui unit désormais cette enseigne de grande distribution avec l' opérateur Driveco. C'est lui d'ailleurs qui finance et installe ces bornes de recharge. "On cherche à transformer le fait d'être garé, qui est un temps mort, en une opportunité de recharge explique Jimmy Gral, ingénieur développement chez Driveco. En partant du principe qu'on aura deux types de clients : celui qui vient faire ses courses chaque semaine et qui va rester en moyenne une heure dans le magasin. S'il est détenteur de la carte PASS ou d'une carte de fidélité, il bénéficiera d'une heure gratuite en se branchant sur la borne de 22kW. Il y a aussi les clients occasionnels qui auront besoin d'une borne de recharge plus rapide, c'est pour ça qu'on leur propose la borne de 50kW qui leur permettra de recharger à une vitesse beaucoup plus cohérente par rapport à leur présence sur le site."

Gratuit pour les vélos et les trottinettes électriques

Objectif de Driveco : installer 600 stations de ce genre d'ici deux ans, dont une centaine dans le Gard. Avec une démarche vertueuse puisque l'électricité qui arrive dans ces stations est produite uniquement à partir d'énergies renouvelables. Les vélos et les trottinettes ne sont pas oubliés. Leurs propriétaires peuvent aussi les recharger grâce aux prises installées sur la station. C'est gratuit pendant les heures d'ouverture du magasin. "En dehors de ces heures d'ouverture, l'énergie qui est envoyée ici va être redirigée sur les lampadaires pour permettre l'éclairage de la station pour les utilisateurs qui viennent la nuit. Leur éclairage diminue ou s'intensifie grâce aux capteurs de présence." Les tarifs : de 30 à 59 cts le kW/H en fonction de la borne utilisée. Les clients peuvent payer avec leur téléphone, une carte de service de recharge ou directement avec une carte bancaire sur les bornes 50 kW.

Des bornes de 22 et 50 kW en fonction des clients © Radio France - Sylvie Duchesne

