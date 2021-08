Une immense fresque pour rendre hommage aux soignants sur un mur du CHU

D'immenses mains font leur apparition sur le mur de l'hélistation de l'hôpital Jean Minjoz. L'artiste bisontin Nacle est en train de peindre une immense fresque pour rendre hommage au personnel soignant du CHU. Ce sont d'ailleurs les employés du centre hospitalier qui ont décidé de ce qu'allait peindre Nacle.

Ils sont 1.200 à avoir voté parmi quatre propositions. Plus de 50% ont choisi la symbolique des mains. Il y en aura donc une dizaine le long du mur. Elles représenteront les différents métiers du CHU, des soignants aux chirurgiens, en passant par les secrétaires.

Une opportunité exceptionnelle

Le projet est financé par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), la ville et le CHU, à hauteur de 5.000 euros. De quoi louer la nacelle qui sert à Nacle pour peindre le mur et acheter le reste du matériel. "Je prendrai ce qu'il restera mais ça ne sera pas grand chose, confie l'artiste. Je ne le fais pas pour l'aspect financier de toute façon, je le fais pour le CHU, pour ma ville, pour les soignants, et pour moi aussi".

Nacle utilise une nacelle pour peindre sur le mur. © Radio France - Corentin Debuire

Pour Nacle, peindre sur un tel mur est une grande première et c'est la première chose qui a motivé son projet : "J'ai l'habitude de peindre à la Rodia ou dans des hangars mais là, c'est une super opportunité. La visibilité est top, le mur est énorme donc ça me met un petit challenge personnel parce que je n'ai jamais peint sur un mur de cette taille."

Les mains représentent tous les métiers du CHU ainsi que les patients. © Radio France - Corentin Debuire

Pour l'instant, cinq mains sont déjà peintes sur le mur. Régulièrement, des soignants passent devant et complimentent l'artiste. "Ça fait chaud au cœur, confie-t-il. Hier soir je suis rentré vers 21 heures, fatigué. En sortant de la douche j'ai vu que j'avais reçu un message d'un soignant me disant qu'il était passé devant ma fresque et que ça lui avait fait plaisir. Du coup ça m'a fait plaisir à moi aussi."

La fresque devrait être achevée entre le 10 et le 15 septembre selon Nacle.