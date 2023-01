Une importante coupure d'électricité prévue ce mardi dans Avignon intra-muros

Il est possible que vous n'ayez plus de courant ce mardi si vous habitez Avignon intra-muros. Enedis va mener une importante intervention sur un transformateur proche de la rue de la République qui nécessite de couper l’électricité entre 14 heures et 18 heures dans plusieurs rues notamment dans la principale artère. Près de 200 clients du distributeur seront concernés sur cette plage horaire.

Enedis assure ne pas avoir d'autre choix. "Ces travaux sont importants puisque nous allons changer dans ce poste un tableau moyenne tension qui était assez vétuste. Le but étant de garantir une meilleur fourniture d'électricité à nos clients", précise Emilie Blondel le directrice adjointe d'Enedis en Vaucluse. L'intervention programmée de mardi permettra également d'ajouter à ce transformateur "un organe mécanique télécommandé" qui permettra de piloter à distance depuis Aix-en-Provence en cas de problème électrique. Une équipe ne sera plus systématiquement envoyée sur le terrain pour réparer une éventuelle panne.

Les rues concernées

Au regard de l'importante des travaux, "il était impossible de faire autrement", admet Emilie Blondel. Le directrice adjointe d'Enedis en Vaucluse insiste sur les concertations menées avec les particuliers et professionnels des secteurs concernés. "Nous cherchons à effectuer cette intervention depuis mai 2022", indique-t-elle.