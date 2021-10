Importante manifestation de motards en colère samedi à Orléans : la circulation devrait être très perturbée

Une très grosse mobilisation des motards en colère est annoncée ce samedi après-midi autour d'Orléans. Ils veulent dire non au contrôle technique bientôt obligatoire pour les deux-roues motorisées.

La fédération des bikers de France organise une manifestation contre le contrôle technique moto ce samedi 2 octobre autour d'Orléans. Ils diront non au contrôle technique rendu obligatoire pour les scooters et motos, en application d'une (ancienne) décision européenne (malgré la suspension récemment annoncée par le gouvernement face à la levée de boucliers des motards).

Pascal Michaut, délégué de la Fédération des Bikers de France du Loiret, annonce que le parcours a été déposé en préfecture et estime que plus d'un millier de motards devraient participer à cette mobilisation, venus de Sarthe, Loir-et-Cher, Cher, Yonne, Indre-et-Loire et Loiret : "lors de notre dernière manifestation, à Tours, il y avait 1200 participants", rappelle-t-il.

Grosses perturbations à attendre

D'importantes perturbations sont donc à prévoir sur la route tout au long du parcours de la manifestation, qui devrait durer au moins deux heures.

Le départ de la manifestation aura lieu de l'Ile Charlemagne (au sud d'Orléans) à 14h, puis le cortège prendra la direction du rond-point de la Petite Mérie (sur la RN20), puis se dirigera vers Orléans en franchissant la Loire sur le pont Joffre. Ensuite, les motards se dirigeront vers la tangentielle en passant par les quais de Loire (quai St-Laurent et quai de la Madeleine). Ils emprunteront la tangentielle entre le pont de l'Europe et la sortie de la RD2020 à Saran, puis direction centre-ville d'Orléans, via les quais. Les motards franchiront alors la Loire au pont Thinat pour rejoindre l'Ile Charlemagne.