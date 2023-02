Une infirmière de Saint-Sulpice envoyée en renfort en Turquie

Service départemental d'incendie et de secours, sapeurs pompiers, prévention, protection, lutte contre les incendies, accidents de la route, sinistre, catastrophe, urgences, assistance aux victimes, sante, formation.

La terre a encore tremblé en Turquie cette semaine faisant au moins six morts et près de 300 blessés. Ces nouvelles secousses se sont produites dans la province turque la plus touchée. Dans ce contexte, une nouvelle équipe de pompiers français va être envoyée ce vendredi en mission à Gaziantep, dans l'une des zones fortement touchées début février.

ⓘ Publicité

Une Tarnaise dans le convoi français

Pour cette mission qui devrait durer une quinzaine de jours, 45 personnes sont mobilisées et parmi elles, une infirmière des sapeurs-pompiers de Saint-Sulpice, dans le Tarn. Ce jeudi, elle devait d'abord rejoindre le groupe à Nîmes avant de décoller ce vendredi matin pour la Turquie.

Aucun pompier du Tarn, Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne n'avait jusqu'ici été sélectionné pour faire partie des convois français. En revanche via des associations, comme les PUI (Pompiers de l’urgence internationale) , deux Toulousains sont déjà partis : Gilles Sabatier et Victor Martinez, deux pompiers professionnels de Colomiers (Haute-Garonne) ont passé huit jours en Turquie quelques jours seulement après les premières secousses. L'association Pompiers de l'urgence internationale a pu sauver deux personnes des décombres du séisme.