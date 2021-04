Une infirmière niçoise bloquée au Maroc avec ses enfants

C'est un calvaire pour cette mère de famille originaire de Nice. Partie le 26 mars avec ses trois enfants, Sherhazade Essaber, se retrouve bloquée à Casablanca pour une durée indéterminée. Depuis le mardi 30 mars 23h59, les autorités marocaines ont décidé de suspendre et jusqu’à nouvel ordre, les liaisons aériennes entre le Maroc et la France. Dans ce contexte, il a été recommandé aux Français se trouvant au Maroc de se rapprocher de leur compagnie aérienne afin d’examiner les modalités de leur retour en France.

C'est donc ce qu'a fait Sherhazade Essaber, elle s'est tout de suite dirigée vers sa compagnie aérienne, Royal Air Maroc, qui ne lui a pas confirmé pas tout de suite l'annulation de son vol. Finalement le Consulat de France au Maroc la redirige vers Air France pour un possible rapatriement.

Comment je vais faire avec mes trois enfants ?

"Lorsque j'ai entendu le terme rapatriement, je me suis dis comment je vais faire avec mes trois enfants ? La grosse problématique c'est que je dois reprendre le travail lundi. Je suis infirmière libérale et je vais avoir du mal à me faire remplacer."

Pour le moment une solution lui a été proposée par AirFrance, celle de pré-réserver un billet d'avion Casablanca-Nice avec escale à Paris le 11 avril mais sans aucune certitude que ce vol soit maintenu. Contacté par téléphone, AirFrance indique qu'ils sont eux-mêmes soumis aux règles des autorités marocaines. La compagnie formule des demandes tous les jours pour pouvoir reprendre les vols.

Airfrance a annulé tous ses vols avec le Maroc jusqu'au 5 avril inclut.

Ces restrictions sanitaires risquent de coûter cher à la famille niçoise, le trajet que l'infirmière avait commandé initialement chez Royal Air Maroc lui a coûté un peu plus de 800 euros. Sherhazade Essaber indique : " là je vais devoir engager juste pour un retour de rapatriement le 11 avril plus de 1.700 euros. Heureusement ici, je ne suis pas à la rue, j'ai de la famille mais je trouve inadmissible qu'on ne nous propose aucune solution d'hébergement ou de rapatriement plus rapide. On a eu à peine 24 heures pour se retourner."

Les liaisons maritimes entre la France et le Maroc sont également suspendues.