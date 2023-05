Une initiation aux arts martiaux historiques à Orléans durant les fêtes johanniques

C'est une opportunité qu'il ne fallait pas louper ce samedi 6 mai sur la place de la république à Orléans. Pendant quatre heures, le club d'escrime de Saint-Jean-de-la-Ruelle a initié des volontaires à l'usage d'arts martiaux historiques européens, d'époques très variées : "On initie notamment à la rapière, ça c'est plutôt le XVIème siècle, mais on a aussi des armes vikings du IXème siècle et l'épée longue, à la fin du moyen-âge donc plus proche de l'époque de Jeanne d'Arc." explique Pierre, membre du club d'escrime.

Le bruit des épées a forcément amené des curieux, comme Matthieu qui vient de Pithiviers : "Rien que regarder ce qu'il se passe, je trouve ça impressionnant et c'est agréable car les moniteurs prennent bien le temps pour expliquer. C'est très pédagogique."

Thomas Bras-Muller est un des moniteurs, pour enseigner les techniques de ces arts martiaux d'antan, il s'appuie sur des manuscrits d'époque, comme pour l'épée longue : "Pour l'épée longue par exemple, on va utiliser les manuscrits de l'auteur italien du XVème siècle Fiore di Liberi, qui explicite bien les techniques. Pour les Vikings, nous n'avons pas de source écrite, alors on s'en remet à l'archéologie, voir où se situaient les blessures sur les corps ou les coups sur les boucliers. On essaie de chercher la source historique pour reconstituer le geste correct, comme on le peut."

Une des deux techniques enseignées à l'épée longue : un coup porté à la gorge de l'adversaire © Radio France - Antoine Vandendrische

Mais ils sont quelques volontaires à s'être pris au jeu, certains sont même tombés par hasard sur l'animation : "C'est amusant ! C'est vrai que c'est très peu maniable, quand on fait un coup on est emporté par le poids de l'épée." indique Margot. "J'aurais tenu environ 0.2 seconde sur le champ de bataille mais je m'y suis cru. Franchement, je suis bien là où je suis." s'amuse Arthur.

Le club d'escrime de Saint-Jean-de-la-Ruelle donne des cours d'arts martiaux historiques tout au long de l'année.