C'est une information qui a provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Un tigre, un zébu et un lama du cirque Medrano sont morts. Pour le félin, il s'agit d'une maladie. Pour les deux herbivores, une intoxication est sans doute à l'origine du décès.

Orléans, France

Trois animaux du cirque Medrano, morts en seulement quelques jours. En début de semaine, c'est une tigresse de douze ans, atteinte d'une insuffisance rénale qui a été euthanasiée sur ordre d'une vétérinaire. Mais l'animal n'est pas mort dans le Loiret, affirme Christophe Herry, le directeur artistique du cirque : 'La tigresse n'est pas morte à Orléans mais à Nantes. Elle a été transportée dans la ville orléanaise car l’équarrisseur se trouve là-bas." Une version confirmée par les services de l'État et les vétérinaires, qui n'ont relevé aucune trace de maltraitance.

La thèse de l'intoxication

Ce jeudi, alors que le cirque venait d'arriver à Orléans, c'est un zébu qui est mort, "brutalement, pris de convulsions, qui s'est effondré" détaille le docteur vétérinaire Vincent Bosquet. C'est lui qui est intervenu pour le lama : "Vendredi, j'ai été appelé vers 15h30. L'animal n'était pas en forme, et le temps que j'arrive, il est décédé. Deux heures avant il allait bien ! C'est très évocateur d'une intoxication, en espérant que ce ne soit pas un acte de malveillance, mais ça reste hautement probable." Le vétérinaire a par ailleurs inspecté les réserves de nourriture et n'y a rien découvert de suspect. Il écarte aussi la thèse de la maltraitance : "J'ai examiné l'ensemble des animaux trois fois en l'espace de 24 heures, et ils sont tous dans un état parfait."

Ce serait hyper bizarre que des animalistes s'attaquent à des animaux !

Si la thèse de l'intoxication est pour le moment privilégiée par le vétérinaire, les associations de protection animale qui manifestent devant le cirque contre la captivité de ces animaux sauvages, assurent n'y être pour rien : Alexandra Morette, représentante régionale 269Life : "Ce serait hyper bizarre que des animalistes s'attaquent à des animaux ! Ça irait à l'encontre de tout ce qu'on défend. On est tellement proches de la victoire que l'on n'a pas besoin d'intoxiquer des animaux pour gagner."

Dans la nuit de vendredi à samedi, un troisième incident a eu lieu, à l'issue moins tragique. Deux dromadaires ont été pris de tremblements, mais ils ont été soignés à temps et sont tirés d'affaire.