Une iséroise qualifiée pour la finale du Winamax Poker tour à Paris

C'est la huitième édition du Winamax Poker Tour, mais c'est la première fois que ce tournoi est organisé à une si grande échelle au Palais des Congrès de Paris, du 1 au 6 mars. 3000 joueurs sont engagés -suite à des sélections gratuites en région- et vont tenter de décrocher le titre de meilleur joueur de poker de France !

Un jeu de stratégie complexe et addictif

Parmi tous ces finalistes, huit sont isérois, dont Biba. C'est son surnom de joueuse. Cette habitante de Pont de Claix a découvert le poker il y a une quinzaine d'années, en jouant avec des amis. Et comme elle gagnait souvent, elle s'est inscrite dans un club, le Grenoble Poker Pontois dont elle est devenue présidente, il y a un an. "Je me suis rendu compte que le poker, ce n'était pas que de la chance, il y avait beaucoup de stratégie. C'est complexe, mais quand on tombe dedans, après, on ne peut plus arrêter !"

Biba a déjà disputé un tournoi à Las Vegas mais elle ne veut pas devenir joueuse professionnelle : "C'est pas mon objectif car cela demande beaucoup d'investissement et je n'ai pas le temps. Mais quand je gagne, cela met du beurre dans les épinards et ca me va !"

Un univers masculin à 90 %

Biba s'est préparée pour cette finale à Paris en regardant des vidéos, en parlant poker avec d'autres joueurs. "J'y vais sereine, je ne me mets pas la pression" Et elle ajoute, dans un sourire : "Mais, au-delà du gain, un titre de championne de France, je ne dis pas non ! C'est du prestige !"

A défaut du titre, Biba a bien l'intention de terminer dans les 150 premiers pour repartir avec au moins 1000 euros en poche.

Il faut savoir que le poker est un univers masculin à 90%. Mais Biba n'a jamais eu de problème : "Je suis bien accueillie et de toute façon, j'ai un gros carafon, donc je ne me laisse pas faire !"

180 000 euros à gagner pour le ou la gagnante

La société Winamax organisatrice de la finale est le leader en France des paris sportifs et du poker en ligne. Son directeur des évènements, Mathieu Duran insiste sur le fait que les tables de jeu seront très surveillées pour éviter la triche. "Chaque joueur reçoit la même pile de jetons*. On est reparti par tirage au sort sur ces tables de 9 joueurs**. Les joueurs jouent des mains, les unes après les autres, quatre jours durant. Et à la fin, celui qui aura pris les jetons à tous les autres, sera le grand gagnant, avec un gain aux alentours de 180 000 euros."*

Quelques "people" seront parmi les engagés, comme Kool Shen, le chanteur de NTM ou encore Moundir, ancien candidat de téléréalité. Quant à Patrick Bruel, il n'était pas dispo !