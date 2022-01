Une jauge limitée au Palio pour le prochain match du Boulazac Basket Dordogne

La jauge sera limitée à 2.000 spectateurs pour le prochain match du BBD au Palio. Cela fait fait partie des nouvelles règles sanitaires du gouvernement avec les jauges limitées en intérieur et en extérieur. Les places seront réservées aux abonnés, aux supporters et aux partenaires.

Il n'y aura probablement pas de vente libre de billets pour assister au prochain match du BBD. Les basketteurs de Boulazac reprennent le championnat de PRO B le mardi 11 janvier, après la trêve hivernale avec la réception de Tours au Palio. Conformément aux règles mises en place par le gouvernement pour les trois premières semaines de janvier, le nombre de spectateurs est désormais limité à 2.000 en intérieur et à 5.000 en extérieur.

Les places réservées aux abonnés, aux partenaires et aux clubs de supporters

Ces dernières semaines, les rencontres du BBD ont attiré environ 4.000 spectateurs explique Laurent Serres. Le président du directoire de Boulazac affirme que des choix seront faits. Les 2.000 places seront réservées aux abonnés et aux partenaires, le club en compte 1.600, et aux clubs de supporters, environ 400. "Ce qui fait qu'on va vite arriver à 2.000" déclare Laurent Serres, "ensuite, on va devoir appeler tout le monde pour vérifier que les places réservées seront bien occupées". Il devrait aussi y avoir des changements dans les numéros de sièges car il faudra respecter une distance entre chaque place.