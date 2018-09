Montpellier, France

Nell , une adolescente anglaise n'a pas oublié l'équipe médicale du CHU de Montpellier qui l'a soignée et guérie, il y a deux ans, d'une grave infection pulmonaire . Elle a frôlé la mort, aujourd'hui elle revient dans le service d'Anesthésie et de réanimation de l’hôpital Arnaud de Villeneuve pour les revoir et les remercier .

Nell est une miraculée

Difficile d'imaginer que cette jolie jeune fille de 16 ans a failli mourir, il y a deux ans, terrassée par une infection pulmonaire . Deux ans après, Nell et sa mère Rachael se retrouvent dans le service avec un peu d'appréhension , médecins infirmiers ,aides soignants sont là pour les accueillir. Nell est un peu intimidée, "je me souviens quand je me suis réveillée, je me souviens de tous les visages , je reconnais tout le monde" et elle ajoute "_Thank you , just thank you_". C'est sa mère Rachael qui enchaîne : "c'est plus que merci, vous êtes notre famille française, vous êtes dans notre cœur pour toujours, on a beaucoup d'amour pour vous ." Les yeux de la mère et de la fille mais aussi des médecins et infirmiers brillent d'émotion .

Nell c'est notre mascotte

Nell n'est pas la seule a être revenue dans le service , mais son histoire "parce qu'elle était très jeune, parce qu'elle était etrangère et parce qu'elle a fait preuve d'un courage impressionnant, nous a beaucoup marqués" reconnait le professeur Pascal Colson, coordonnateur du service .

En juin 2016, Nell ,14 ans est en séjour scolaire dans le biterrois . Elle semble avoir contracté un syndrome grippal , elle a de la fièvre, elle tousse , son état est si grave qu'elle doit être hospitalisée au service de réanimation de l’hôpital Arnaud de Villeneuve à Montpellier.

Nell a contracté une bactérie qui attaque ses poumons. Son état s'aggrave, l'infection résiste au traitement antibiotique . Nell doit être placée en coma artificiel. Au bout de trois mois, elle se réveille et avec l'équipe medicale du professeur Pascal Colson,elle mène un combat pour la vie qui force le respect . "Elle n’était jamais dans la plainte, on lui a imposé des traumatismes lourds et répétés parce qu'on n'avait pas le choix mais qu'elle a supporté avec un courage incroyable , c'est un peu notre symbole, notre mascotte" souligne le professeur Colson.

Juste profiter de la vie

Deux ans après , Nell est une jolie jeune fille de 16ans, qui a repris une vie normale . Aujourd'hui elle est assez forte explique sa mère pour revenir voir l'équipe médicale avec laquelle nous avons noué des liens très forts. "On a partagé tant de moments intenses, on a vécu le pire et en même temps le meilleur de l'humanité"conclut sa mère.

Nell n'a pas choisi le métier qu'elle veut faire, pour l'heure, comme dit sa mère, elle veut juste profiter de la vie .

Les retrouvailles très émouvantes de Nell avec l'équipe médicale qui l'a soignée

"Nell m'a impressionné, elle nous a forcés à nous battre à ses côtés:"Professeur Pascal Colson, coordonnateur du DAR Arnaud de Villeneuve

🏥🇬🇧Nell, une jeune anglaise ,miraculée grâce à la mobilisation acharnée des équipes soignantes du département Anesthésie Réanimation Arnaud de Villeneuve du @CHU_Montpellier leur rend visite aujourd'hui

Retrouvez son histoire hors du commun ici ➡️➡️https://t.co/BGwPUuUBUxpic.twitter.com/TvCynUGDq8 — CHU Montpellier (@CHU_Montpellier) September 5, 2018