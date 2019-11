Une jeune Avignonnaise témoigne après avoir passé le Service national universel

Avignon, France

Cinq mois plus tard, Angélique porte encore fièrement son polo blanc de volontaire. "On ressort grandi de cette expérience", assure cette jeune avignonnaise de 16 ans, au sujet du Service national universel (SNU) dont elle est l'ambassadrice en Vaucluse. On la retrouve ce dimanche 10 novembre, dans l'émission Zone interdite dédiée à la première édition du SNU, diffusé à 21 heures 05 sur M6.

On apprend à savoir comment réagir en cas d'agression

Tout comme 2000 autres jeunes âgés d'au moins 15 ans originaires de 13 départements, Angélique a participé à la session de juin 2019. Pendant deux semaines, elle s'est levée à 6 heures du matin avant le salut au drapeau en chantant la Marseillaise et les multiples activités de la journée. Un rythme dense "nécessaire" d'après la jeune volontaire, pour intégrer certaines valeurs. "Le respect par exemple", la tolérance aussi,"On avait tous le même uniforme donc on n'avait pas le temps de se différencier les uns des autres" et surtout " la cohésion ", insiste Angélique.

Parmi les modules dispensés, des battues avec la gendarmerie, des cours de code de la route mais aussi de self-défense que l'ambassadrice de Vaucluse attendait tout particulièrement : " On apprend à savoir comment réagir en cas d'agression. Au lycée j'ai toujours une petite appréhension. Je me demande "Et si quelqu'un s'introduit?" On a appris à canaliser notre stress dans ce genre de situation."

30 000 jeunes testent le SNU en 2020

"Tous les jeunes devraient passer le SNU", estime Angélique. Il devrait bientôt être obligatoire pour les jeunes âgés d'au moins 15 ans. "J'ai l'impression que les jeunes ne sont pas assez cadrés aujourd'hui. Ça permettrait à certains de reprendre le droit chemin et pourquoi pas d'envisager une carrière dans l'armée", suggère l'Avignonnaise.

30 000 jeunes testeront le SNU dès l'année prochaine a annoncé Gabriel Attal, secrétaire d'état auprès du ministre de l'éducation nationale.