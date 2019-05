VIDÉO - Une jeune Bordelaise fait le tour de la France à vélo à la recherche d'initiatives écolos

Bordeaux, France

Son vélo pèse 17 kilos, ses sacoches vides 3 kilos et son matériel, tente et duvet compris, 10 kilos : pour un voyage de quatre mois à vélo, le moindre gramme compte. Marion Gruwé, 24 ans, s'apprête à faire le tour de France des initiatives citoyennes. Elle part ce dimanche, entre 11h et 12h, de la maison écocitoyenne de Bordeaux.

Ce voyage, elle le prépare depuis septembre... depuis le jour où elle a claqué la porte d'EDF, chez qui elle travaillait comme ingénieure en alternance depuis trois ans. "J'ai vu des choses qui ne m'ont pas plu, c'était beaucoup de greenwashing, ça a éveillé ma conscience écologique, j'ai eu envie de vivre davantage en accord avec mes valeurs" explique-t-elle.

Depuis, elle s'est formée à la permaculture et s'est investie dans plusieurs associations, dont Zero Waste Bordeaux. Le but de son "exploraction" : prolonger cet engagement, à la rencontre d'autres acteurs du changement. "Grâce aux appels que j'ai lancé sur les réseaux sociaux, j'ai déjà recensé 80 initiatives comme des exemples d'habitat participatif, de maison en paille, de ferme urbaine, de gestion écologique des déchets grâce à des poules, etc. J'aimerais en découvrir une centaine au cours de mon parcours."

La jeune femme a publié sur les réseaux sociaux l'intégralité de son chargement pour quatre mois de voyage. - Marion Gruwé

Tous ceux qui le souhaitent sont invités à partager quelques kilomètres avec elle. Les dix premiers jours, elle sera en tout cas accompagnée de son père. Elle essaiera, le plus possible, de dormir chez l'habitant, pour multiplier les rencontres.