Une jeune collégienne de 12 ans représentera l'Indre aux "Prodiges de la République"

Lancée en décembre dernier par le gouvernement, l'opération "Prodiges de la République" vise à mettre en valeur des actions innovantes et solidaires, initiées par des jeunes de moins de 30 ans pendant la crise sanitaire. La ville de Châtre avait proposé la candidature de Chloé Brisse, âgée de 12 ans, élève au collège George Sand. Sa candidature vient d'être retenue par le jury départemntal pour représenter l'Indre à la cérémonie nationale qui se déroulera à Paris en présence de Marlène Schiappa, ministre chargée de la citoyenneté.

70 "Boîtes de Noël" collectées

La jeune Chloé, qui habite Saint-Août avait dans un premier temps participé à l'action "Boites de Noël" lancée au niveau national en faveur des plus démunis. Ces boîtes à chaussures, devaient contenir un vêtement chaud, un produit d'hygiène, un produit alimentaire, un jouet ou un livre et un petit mot ou un dessin. Chloé est allée plus loin en proposant à son collège de la Châtre de participer à l'opération. Au total, 70 boîtes ont été ainsi collectées et remises aux personnes qui fréquentent l'abri de nuit. Le jury de l'Indre, qui avait reçu une dizaine de candidatures, a été séduit par l'initiative de la jeune Cholé qui représentera donc le département pour la cérémonie nationale des "Prodiges de la République".