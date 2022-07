Une jeune couple de nantais en mission humanitaire au Togo

Un couple de jeunes médecins nantais s'apprête à partir en mission humanitaire au Togo. Avant de se lancer dans cette aventure ils sont cette semaine en formation à Saint-Sébastien-sur-Loire près de Nantes, avec 80 autres personnes recrutées par la Délégation Catholique pour la Coopération, la DCC.

"Le Togo, ce n'est pas nous qui avons choisi - explique Agathe- mais on avait envie de partir pendant un an en famille parce-qu'on avait envie de donner vraiment du temps et de partir loin de nos attaches, notre confort, pour donner du temps et mettre au service nos compétences professionnelles qu'on avait acquis pendant les études". Les coopérants partent le plus souvent entre 6 mois et 2 ans en mission, nourris et logés, "c'est pas mal et après on a juste une indemnité adaptée à la vie locale d'une centaine d'euros pour nos besoins familiaux. Le but est aussi de se mettre au niveau de la vie locale et de ne pas arriver en tant que expatriés avec plein d'argent". "C'est une étape pour finir un petit peu notre formation avant de s'installer en tant que médecin et d'être aussi un petit peu moins mobile à ce moment-là" ajoute Pierre.

La majorité des coopérants exercent en Afrique mais on en trouve aussi en Amérique du Sud et en Asie. "Les volontaires partent dans des lieux de mission que l'on connaît bien - précise Guillaume Nicolas le délégué général de la Direction Catholique pour la Coopération- parce-que nous sommes en relation avec des partenaires qui nous expriment des besoins en particulier et donc on cherche à répondre à leurs besoins en trouvant les bonnes compétences, les bons profils. On envoie tous types de profils, on cherche beaucoup de métiers autour de la finance, de la comptabilité, autour de l'agronomie aussi. Et puis, de manière régulière et même assez historique, des professions médicales ou paramédical. Les besoins sont toujours très importants."

Pour en savoir plus: https://ladcc.org/