Perpignan, France

Amel n'aurait pas dû franchir les portes de l’hôpital de Perpignan avec son voile... Selon cette jeune femme musulmane, le médecin qui l'a pris en charge le lui a reproché, avant de regarder sa cheville malade. Amel est choquée, elle se dit victime de discrimination. Elle s'est rendue aux urgences parce qu'elle souffrait de la cheville. Après la radio, elle a été prise en charge par une femme médecin qui n'a pas tout de suite ausculté la patiente parce qu'elle portait un voile.

Amel en a parlé à la coordination contre le racisme et l'islamophobie qui vient de saisir la direction de l’hôpital. Elle se penche très sérieusement sur cette réclamation. Amel, ne compte pas porter plainte, mais elle attend des excuses.

L'hôpital a été saisi

Un comportement heureusement rarissime aux urgences de l’hôpital de Perpignan selon Salim ben Cheick. Cela fait 17 ans qu'il soigne aux urgences. Ce médecin est aussi président du collectif musulman dans les Pyrénées-Orientales. L’hôpital a été saisi et prend cette affaire très au sérieux. Le directeur des ressources humaines s'engage à entendre le praticien mis en cause et la jeune musulmane.

L'éthique et la déontologie interdit tout personnel soignant de l’hôpital de Perpignan d'émettre ses opinions qui ne sont, en aucun cas, liées aux soins.