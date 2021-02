VIDÉO - Une jeune femme non-voyante formée au pilotage à l'aérodrome de Carpentras

Clarisse, 23 ans, a perdu la vue à l'âge de six mois. Elle rêvait d'apprendre à piloter un petit avion. Dimanche, son voeux a été exaucé grâce à l'association ULM de Carpentras.

"J'aime cette sentation de liberté, sourit Clarisse, non-voyante depuis ses six mois. Ce n'est pas comme au sol, dans les airs il y a moins d'obstacles, quand je prends les commandes mon handicap s'envol." La jeune femme de 23 ans reconnaît avoir déjà piloté "deux ou trois fois" un petit avion de type ULM. Mais dimanche matin, elle a pris sa toute première leçon à l'aérodrome de Carpentras.

"L'instructeur sera mes yeux" - Clarisse, 23 ans

Il est blanc, bleu et jaune. Super Guépard 912 c'est son nom. Le petit avion dont Clarisse s'apprête à prendre les commandes, grâce à l'association ULM de Carpentras. Un instructeur doit l'accompagner, "Il sera mes yeux", explique-t-elle.

Cet instructeur, c'est Joris Chiron, pour lui aussi c'est une première. Son premier cours avec une élève non-voyante : "Avec n'importe quel élève il faut sans cesse adapter ses méthodes pédagogiques, souligne-t-il. Avec Clarisse c'est un défi et le plaisir de partager une passion commune, c'est avec joie que je vais la former."

Un instructeur doit l'accompagner, "Il sera mes yeux", explique Clarisse. © Radio France - Elsa Vande Wiele

La chaleur du soleil comme point de repère

Les instrutions sont pratiquement les mêmes que pour une personne ne présentant pas de handicap visuel. Casque audio sur la tête, ceinture attachée, Clarisse et Joris sont prêts à partir pour une trentaine de minutes de vol.

À leur retour l'instructeur assure que "Clarisse a piloté 85 % du temps." La jeune femme descend du petit avion toute émue, l'air de planer même à terre : "Je suis encore dans les sensations, c'est difficile à décrire mais c'est génial." A défaut de voir le ciel, elle s'est repérée grâce à la chaleur du soleil.

Développer les cours de pilotage avec les élèves présentant un handicap

Prête à y retourner au plus vite, le président de l'association ULM de Carpentras confirme que cela sera possible : "Elle ne pourra pas obtenir le brevet mais elle peut s'initier au vol de petit avion sans problème." Ce dernier indique qu'il aimerait pouvoir développer l'apprentissage avec d'autres élèves ayant un handicap, visuel ou non.

Si Clarisse ne pourra jamais voler sans instructeur, l'association espère bientôt pouvoir se doter d'un équipement spécial pour lui permettre de prendre les commande en quasi-autonomie.