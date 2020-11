Une jeune fille de 17 ans tuée dans un accident de scooter près de Vernon

Un choc entre une voiture un scooter et une moto s'est produit ce mercredi soir vers 20h30 à La Chapelle-Longueville près de Vernon dans l'Eure. La conductrice du scooter âgée de 17 ans est décédée.

Illustration des sapeurs-pompiers. Service d'incendie et de secours de Haute-Corse.

Un accident mortel s'est produit ce mercredi soir vers 20h30 à La Chapelle-Longueville près de Vernon sur la départementale 64 dans l'Eure. Une voiture, un scooter et une petite moto de 50cm3 se sont percutés. La conductrice du scooter -une jeune femme de 17 ans- est décédée. Les 2 jeunes hommes sur la moto âgés de 20 et 21 ans ont été grièvement blessés. Ils ont été transportés sur les hôpitaux de Vernon et Rouen. Le conducteur de la voiture est lui indemne.