Une jeune Azuréenne de 18 ans décroche le jackpot pour sa première visite dans un casino à Nice

Une jeune Cannoise de 18 ans a décroché le jackpot en jouant à la machine à sous au casino Le Rhul à Nice, lundi soir. Elle a remporté 34 991 euros. Cette jeune majeure, qui garde la tête sur les épaules, utilisera une partie de son gain pour s'offrir sa première voiture.

Voilà qui fait plaisir pour une première visite au casino Rhul, sur la Promenade des Anglais à Nice. Une jeune fille de 18 ans, originaire de Cannes, a décroché le jackpot, lundi soir, à 23H30 en jouant à la machine à sous : 34 991 euros.

Je n'ai pas réalisé tout de suite que j'avais gagné autant

Elle s'est rendue ce soir-là au casino avec des amis, pour fêter l'anniversaire d'une de ses copines qui venait d'avoir 18 ans, et a joué dix euros : "J'ai mis 10 euros dans la machine" raconte-t-elle, "et au moment de faire ma dernière mise, j'ai vu les trois mêmes symboles s'afficher, avec une petite musique. J'ai alors marqué un temps d'arrêt et vu le montant s'afficher. Je me suis mise à pleurer et j'ai alors appelé ma mère, que j'ai réveillé, elle n'en revenait pas. Ce sont des sentiments indescriptibles."

La jeune gagnante raconte sa soirée Copier

A 18 ans, elle passe son permis, et va s'acheter sa première voiture, une Audi A1

Manon a été félicitée par la direction de l'établissement autour d'une coupe de champagne. Elle a ensuite fêté ça en famille. La jeune fille, qui débute ses études en BTS management des unités commerciales à Nice, souhaite s'offrir sa première voiture avec son gain, "une Audi A 1, c'est mon rêve, alors que je suis en train de passer mon permis. Je mettrai le reste de côté pour faire mes études supérieures, éventuellement une école de commerce, 30 000 euros ça part très vite", déclare Manon qui garde la tête sur les épaules et entend rester raisonnable.