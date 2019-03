Une jeune Gardoise de 19 ans qualifiée aux auditions à l'aveugle de l'émission The Voice

La jeune Whitney Marin originaire du Vigan dans le Gard a crevé l'écran ce samedi 9 mars. A 19 ans, elle s'est qualifiée lors des auditions à l'aveugle de l'émission The Voice sur TF1.

Le Vigan, France

Elle était une star depuis longtemps au Vigan mais hier soir, sa voix a résonné bien au delà. A seulement 19 ans, Whitney Marin a crevé l'écran lors de l'émission The Voice diffusée sur TF1 samedi 9 mars. En entendant son interprétation de la chanson "Friends" de Marshmello & Anne-Marie, Mika et Soprano ont retourné leur fauteuil pour elle. La jeune gardoise a finalement choisi l'équipe de Mika pour poursuivre l'aventure. Le chanteur lui donnera des conseils pour améliorer sa voix et ses prestations sur scène.

Whitney 19 ans du Vigan @Gard qui chante d habitude pour les Mamies ou dans les bars se retrouve dans l équipe de @mikasounds dans @TheVoice_TF1 👍👍 #AllezWhitneypic.twitter.com/xrZ0ZRSEBT — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) March 9, 2019

Une star dans son village

Au Vigan, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Witney Marin était déjà très connue dans cette commune cévenole car elle chante depuis toute petite lors des fêtes du village mais aussi à la maison de retraite. "Vous avez vu sur scène comme elle bouge? Elle est pareil dans la vie", affirme Eric Doulcier, le maire du Vigan. Il la connait depuis longtemps et adore la voix si particulière de la jeune chanteuse. Pour l'encourager, il lui a même laissé un message vidéo diffusé pendant l'émission.