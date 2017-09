Une jeune Japonaise accueillie dans une famille de l'Yonne

À 16 ans, Yurara dite Yula a choisi de quitter le Japon et sa famille pendant un an, pour vivre dans une famille icaunaise, et suivre sa scolarité au lycée de Joigny. Un échange culturel qui plaît à tout le monde.

Ce n'est pas rien, de partir à 16 ans de chez soi, surtout de Tokyo... à Arces-Dilo, dans le nord de l'Yonne. Mais Yurara, dite Yula, avait vraiment envie de venir : « Au Japon, j'ai eu une amie française, qui m'a parlé de l'art, de la cuisine, de l'histoire. Ça m'a intéressé, et j'ai eu envie de venir en France ! »

Un bel échange

C'est Carla, 14 ans, qui a convaincu ses parents d'accueillir Yula. « J'aimerais partir à l'étranger au Japon, mais mes parents ne voulaient pas trop. Alors je me suis dit que ce serait bien d'accueillir quelqu'un », explique la jeune fille.

Et ce quelqu'un c'est Yula. C'est via l'association AFS Vivre sans frontières que les familles sont entrées en contact. Un dossier rempli par la famille de Clara, et une proposition faite à celle de Yula par l'association. En quelques mois, le tour était joué. « On était impatient qu'elle arrive », confie Luc, le papa.

Au début du mois, la jeune Japonaise est arrivée à Arces, et elle est maintenant scolarisée au lycée de Joigny. L'occasion d'un bel échange culturel, entre deux pays aux antipodes l'un de l'autre. « On dit beaucoup de choses sur la culture japonaise, alors on s'est dit qu'on allait vérifier si tout ça était vrai, précise Luc. Et le fait est que c'est un peuple très agréable, poli, chaleureux. C'est un plaisir ».

« Elle va m'apprendre la cuisine japonaise, et moi la cuisine française ! » - Véronique, la maman

Une barrière : la langue

« Mon français n'est pas bon du tout ! », glisse Yula, en anglais dans le texte. Et c'est bien normal, puisqu'elle n'a jamais pris de cours avant de débarquer dans l'Yonne. Mais elle parle un bon anglais, et peut compter sur Clara : « Je lui parle en anglais, et je lui fais la traduction en français ». Mais pas d’inquiétudes, la nouvelle arrivante est capable d'aligner déjà quelques phrases, et surtout, elle travaille beaucoup : « Elle travaille le soir tard, elle écrit des pages et des pages, elle est très motivée. Ça rentre, doucement, mais ça rentre », explique Luc.

Mais ses soucis de compréhension ne sont rien par rapport à ce que cela apporte à Yula, et à sa famille d'accueil. « A la maison, ou au lycée, tout le monde est très gentil, et m'a bien accueilli », sourie Yula, qui ne cesse de remercier tous ceux qui lui apportent une aide.

Un an pour découvrir la France

Comme tout le monde, Yula veut monter en haut de la tour Eiffel. Mais le programme est tout de même plus fourni, explique Luc : « On va l'emmener au château de Fontainebleau, à Paris bien sûr, mais aussi à Vézelay, lui faire découvrir le coin ».

Et Yula fait aussi découvrir son pays à Carla, qui rêve d'y aller. « Elle m'a montré des photos de quartiers de Tokyo par exemple, et on en a discuté. Je pense que c'est un pays qui a beaucoup d'histoire, et ça m'a intéressé. »

Pour le moment, c'est donc Yula qui va découvrir la France. Elle a jusqu'à la fin de l'été 2018 pour ça. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'accueil de lycéens étrangers, rendez-vous sur le site d'AFS.

Yula, 16 ans, de Tokyo, accueillie dans une famille d'Arces-Dilo Copier