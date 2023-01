Une jeune maman accouche sur la banquette arrière au bord de l'autoroute en Dordogne

Elsa est un bébé surprise, elle est née sur l'autoroute A89 au niveau de Coursac en Dordogne le 28 décembre dernier. Ce jour-là, Oriane sa maman se réveille avec des contractions et des pertes de sang. Inquiète, elle a appelé le 15 "j'ai eu un médecin au téléphone qui m'a dit que j'avais le temps, que le travail venait de commencer". Orianne décrit sa situation, elle est seule chez elle et son compagnon est parti travailler et elle explique que le SAMU n'envoie pas d'ambulance et lui demande de venir à la maternité.

"4 heures de travail, 15 minutes de poussées"

Oriane appelle alors son compagnon, Corentin, qui travaille à une trentaine de minute de Saint-Léon-sur-l'Isle. Il revient du travail et les futurs jeunes parents partent en catastrophe de chez eux à Saint-Léon-sur-l'Isle pour rejoindre la maternité à Périgueux, à une vingtaine de minutes. Il s'est écoulé à peine une heure depuis le coup de fil au SAMU mais Oriane perd les eaux dans la voiture bleu foncée "On n'a pas eu le temps d'arriver".

La jeune maman accouche sur la banquette arrière

Corentin se gare sur une aire de refuge. "Pas le temps d'enfiler un gilet jaune ou de mettre le triangle, j'étais en panique" explique le jeune homme qui appelle les pompiers. Pendant ce temps, Oriane s'allonge sur la banquette arrière "heureusement ce sont des sièges en cuir et cela se nettoie facilement" plaisante-t-elle*.*

La jeune femme de 27 ans commence à appliquer ce qu'elle a appris pendant les cours de préparation à l'accouchement avec sa sage-femme "j'étais dans ma bulle et j'essayais de contrôler les contractions. J'ai commencé à sentir sa tête, je l'ai dit à mon compagnon qui ne m'a pas cru mais je lui ai dit je te jure je sens la tête".

Les pompiers ont coupé le cordon ombilical

A ce moment-là, les pompiers de Périgueux viennent d'arriver avec les agents d'autoroutes qui garent leurs fourgons devant et derrière la zone refuge. Ils réduisent les voies de circulation pour mettre tout le monde en sécurité. Parmi les pompiers, il y a une sage femme qui permet à la petite Elsa de naître "en deux contractions c'était terminé" décrit Oriane. Les pompiers ont coupé le cordon. Orianne ressent alors "un grand soulagement car elle a pu examiner Elsa et vérifier qu'elle respirait bien". Oriane et son compagnon ont eu très peur de complications au vu des conditions d'accouchement.

La maman et sa petite fille sont ensuite transportées sur la maternité de Périgueux. Le papa lui a suivi derrière avec sa voiture. Oriane et Elsa sont restées quatre jours à l'hôpital de Périgueux avant de rentrer à la maison le 31 décembre, juste avant le réveillon de la nouvelle année.